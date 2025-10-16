Ngân 98 và Lương Bằng Quang chống đối, gây khó cho cơ quan điều tra thế nào?

Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an TPHCM vẫn đang tiếp tục mở rộng điều tra vụ án Ngân 98, tức Võ Thị Ngọc Ngân (SN 1998, quê Bình Định cũ, nay là Gia Lai, ngụ phường Cát Lái, TPHCM) cùng đồng phạm “Sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm”.

Cơ quan điều tra xác định Ngân 98 trì hoãn, không hợp tác, không chấp hành yêu cầu triệu tập, chống đối và khai báo quanh co

Đồng thời, công an đang làm việc với Lương Bằng Quang (SN 1982, là ca sĩ – nhạc sĩ, chồng của Ngân 98) và một số người khác để làm rõ, vai trò liên quan. Công an cũng nhận định, Lương Bằng Quang có dấu hiệu quanh co, gây khó cho công tác điều tra.

Lương Bằng Quang cùng 80 sổ đỏ, 4 sổ tiết kiệm bị lực lượng chức năng thu giữ. Ảnh: CACC

Được biết, việc điều tra hành vi của Ngân 98 và những người có liên quan được Công an TPHCM tiến hành từ nhiều tháng, xác lập chuyên án.