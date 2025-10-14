Ngân 98 và hàng loạt KOL vướng lao lý: Cái kết đắng của việc lợi dụng danh tiếng để bán hàng giả

DJ Ngân 98 có thể đối mặt án tù chung thân?

Công an TP HCM đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam Võ Thị Ngọc Ngân (DJ Ngân 98, ngụ TP.HCM) để điều tra hành vi sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm theo quy định tại Điều 193 (BLHS 2015).

Bước đầu cơ quan điều tra xác định, bị can đã sử dụng chất cấm trong việc sản xuất hàng hóa, chất lượng sản phẩm không đạt tiêu chuẩn như đã công bố và sử dụng phương thức thủ đoạn phạm tội là tặng kèm sản phẩm kém chất lượng. Thậm chí, một số hàng hóa, sản phẩm còn có chất cấm và có thể gây ảnh hưởng đến sức khỏe của con người.

Trao đổi với Gia đình & Xã hội, TS.LS Đặng Văn Cường cho biết, nếu bị kết tội, Ngân 98 có thể đối diện với khung hình phạt cao nhất là tù chung thân đối với tội danh trên. Điều luật này quy định:

"1. Người nào sản xuất, buôn bán hàng giả là lương thực, thực phẩm, phụ gia thực phẩm, thì bị phạt tù từ 02 năm đến 05 năm....;