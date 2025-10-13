Ngân 98 thổi phồng thuốc giảm cân: 'Thách thức mọi cơ địa, uống vào là da bọc xương'

Để tăng tính chân thực, vào năm 2024, Ngân 98 quay nhiều video ăn uống ở nhà hàng và cho biết dù ăn nhiều nhưng không lo tăng cân. Trước bữa ăn, Võ Thị Ngọc Ngân chia sẻ hình ảnh uống thực phẩm giảm cân và quảng cáo: "Tôi sử dụng thực phẩm giảm cân khoảng 4-5 năm nay. Cơ địa rất lỳ, phải uống giảm cân X1000 mới chịu. Những ai lần đầu dùng có thể uống viên X3, đã làm quen rồi có thể uống X7. Người từ 14 tuổi trở lên có thể sử dụng viên này. Có thời điểm tôi lạm dụng viên X7, cơ thể chỉ còn da bọc xương, gầy rất nhanh".

Võ Thị Ngọc Ngân còn cho biết các loại viên đều dễ uống, không có tác dụng phụ, phụ nữ trong thời gian cho con bú cũng dùng được. Phía dưới các video quảng cáo của Ngân 98 là hàng trăm bình luận hỏi về cách giảm cân, cách sử dụng viên uống sao cho hiệu quả.

Khuyến cáo của Cục An toàn thực phẩm

Sản phẩm giảm cân mà Ngân 98 quảng cáo xuất hiện tràn lan trên sàn thương mại điện tử với giá từ vài trăm nghìn đồng đến một triệu đồng. Trên một số nền tảng, sản phẩm được giới thiệu là trà thảo mộc giảm cân cấp tốc, không cần ăn kiêng, rao bán với giá gần 700.000 đồng mỗi hộp 30 viên.