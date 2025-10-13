Ngân 98 đổ lỗi cho người khác, cảnh sát lật tẩy chiêu giấu dòng tiền trăm tỷ

Theo kết quả điều tra, Ngân lập 2 pháp nhân kinh doanh, gồm: Công ty TNHH TM-DV ZuBu (đứng tên giám đốc là mẹ ruột của Ngân, tên là T.T.T.) và hộ kinh doanh ZuBu Shop (đứng đại diện pháp luật là một người tên M.T.V.). Tuy nhiên, trên thực tế, Ngân 98 là người điều hành toàn bộ hoạt động sản xuất, kinh doanh, tài chính và hưởng lợi.

Phòng Cảnh sát kinh tế (Công an TPHCM) mới ra quyết định khởi tố, bắt tạm giam Võ Thị Ngọc Ngân về tội danh "Sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm”. Quá trình điều tra bước đầu, Công an TPHCM đã làm rõ thủ đoạn hoạt động buôn bán hàng giả cũng như chiêu thức tinh vi che giấu dòng tiền hàng trăm tỷ đồng.

Theo Công an TPHCM, từ năm 2021, Ngân hợp tác với một số nhà máy ở Hà Nội để đặt gia công các sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe (giảm cân) mang thương hiệu Super Detox X3, X7, X1000... Các sản phẩm này có giấy phép lưu hành hợp pháp. Tuy nhiên, Ngân đã lợi dụng hình thức “hàng tặng kèm” để tiêu thụ thêm một loại sản phẩm khác không được cấp phép mang tên “viên rau củ Collagen”.

Thực tế, “viên rau củ Collagen” không có hồ sơ công bố chất lượng, không được cấp phép lưu hành, nhưng được Ngân cho đóng gói, dán nhãn trùng thương hiệu X3 – X7 – X1000, rồi quảng cáo là “sản phẩm bổ trợ giúp tăng hiệu quả giảm cân”. Trên bao bì, Ngân ghi “hàng tặng kèm, không bán” nhằm đối phó cơ quan quản lý, song thực tế bán trọn bộ cùng sản phẩm chính như một “liệu trình hoàn chỉnh”.

Các sản phẩm trên được vận chuyển từ nhà máy tại Hà Nội vào kho của ZuBu Shop tại TPHCM, sau đó phân phối qua mạng xã hội Facebook, TikTok và đường dây nóng của công ty. Mỗi bộ sản phẩm có giá từ 870 ngàn đến 1,1 triệu đồng, được tư vấn giúp người dùng giảm 4–15kg.

Theo kết quả giám định của cơ quan chức năng, các mẫu sản phẩm do ZuBu kinh doanh không đạt chỉ tiêu chất lượng và bị xác định là hàng giả. Đặc biệt, một số mẫu “viên rau củ Collagen” chứa chất cấm (loại chất có thể gây rối loạn tim mạch, tăng huyết áp, rối loạn tiêu hóa và nguy cơ ung thư).