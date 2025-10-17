Ngân 98 có 80 sổ đỏ: không gây sốc bằng hành trình phất lên như diều

Ngân 98 mua một lúc 10 miếng đất

Qua khám xét, cơ quan chức năng phát hiện Ngân 98 sở hữu đến 80 cuốn sổ đỏ, 4 sổ tiết kiệm ngân hàng, 8.000 USD, 2 xe ô tô. Ở tuổi 27, đây là một tài sản kếch xù.

Cư dân mạng đặc biệt quan tâm, giá trị mỗi cuốn sổ đỏ là bao nhiêu. Chưa có thông báo cụ thể về giá trị mỗi cuốn sổ đỏ của Ngân 98 nhưng đã nhiều lần trước đây, chính cô đã tự khoe về giá trị những cuốn sổ đỏ này. Cụ thể, cách đây 3 năm "hot girl ngực khủng" khoe việc làm ăn thuận lợi khi liên tục chốt mua cả chục miếng đất. Để không bị nói câu view, cô sau đó còn đăng ảnh chụp màn hình vừa nộp cọc đất số tiền 21 tỉ đồng.

Ngân 98 chia sẻ trên trang cá nhân "Nhờ bạn Lương Bằng Quang đi mua đất giúp. Mà mua hơn chục miếng, miếng nào miếng đó tính tổng ra cũng mười mấy 20 tỉ", Ngân 98 than thở. Ở phần bình luận, rất nhiều dân mạng khi ấy bày tỏ bất ngờ và tò mò số tài khủng thực sự 9X đang sở hữu.