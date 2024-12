Ngắm UAV chiến đấu cảm tử do Việt Nam sản xuất

Gần 300 hình ảnh, tài liệu, hiện vật được trưng bày tại bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam đã khái quát quá trình xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của QĐND Việt Nam, thành tựu 35 năm thực hiện Ngày hội quốc phòng toàn dân. Hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam 35 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân, Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam tổ chức Triển lãm “Quân đội anh hùng - Quốc phòng vững mạnh”, giới thiệu gần 300 hình ảnh, tài liệu, hiện vật. Triển lãm gồm 3 nội dung chính: "Đội quân cách mạng ra đời", "Quyết chiến, quyết thắng - Vì độc lập dân tộc" và "Quốc phòng vững mạnh - Bảo vệ Tổ quốc". Các hình ảnh, hiện vật, tài liệu giới thiệu tại triển lãm là những tư liệu quý, được lưu giữ tại Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam và các đơn vị trong toàn quân, lần đầu được trưng bày giới thiệu. Tiêu biểu như: 5 Huân chương Sao vàng - Quốc hội, Nhà nước, Chính phủ tặng Quân đội nhân dân Việt Nam; Bằng và Huân chương Quân công hạng Nhất - Chủ tịch Hồ Chí Minh tặng Đội quân Giải phóng, Đội quân khởi nghĩa Nam Bộ và Đội quân du kích Bắc Sơn năm 1948... Cờ Đơn vị Anh hùng Lực lượng vũ trang giải phóng gắn 154 huân, huy chương Chính phủ Lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam tặng Đoàn đặc công 367 được trưng bày trong phần nội dung "Quyết chiến, quyết thắng - Vì độc lập dân tộc". Dàn súng DKZB, DKZ, đại liên và trung liên được gắn liền với những cuộc kháng chiến trường kì của dân tộc được trưng bày trong triển lãm. Đây là các vũ khí quân đội ta sử dụng hoặc thu được của địch trong giai đoạn 1964 - 1975. Các hiện vật từ trái qua: Vô lăng trang bị trên tàu của Lữ đoàn 125, đơn vị bảo vệ quần đảo Trường Sa (3/1988); vỏ đạn 105 được trung đoàn pháo binh tỉnh Quảng Ninh sử dụng bắn chặn quân địch bảo vệ biên giới phía Bắc ở Móng Cái (2/1979); vỏ đạn 122mm được trung đoàn pháo binh 68 dùng để bắn chi viện cho bộ binh diệt địch ở Lạng Sơn (2/1979). Tạo ấn tượng lớn trong buổi triển lãm là các thiết bị an ninh quốc phòng hiện đại. Trong đó có UAV-BXL.01 là sản phẩm thiết bị bay không người lái do Nhà máy Z131/ Tổng cục CNQP nghiên cứu thiết kế, chế tạo. Đây là loại UAV cánh quạt chiến đấu cảm tử mang đầu nổ xuyên lõm tiêu diệt các mục tiêu: Xe tăng, xe thiết giáp, pháo tự hành, trạm ra đa và các loại phương tiện kỹ thuật bọc thép ở trạng thái cố định có độ dày thành không lớn hơn 250mm. Súng chống tăng 73mm SPG-9-T2 (bên trái) và mô hình bệ phóng 9II-117M1 (bên phải). Trong đó súng chống tăng 73mm dùng để tiêu diệt các loại xe tăng, xe bọc thép, tiêu diệt sinh lực địch ẩn nấp trong các vị trí kiên cố làm bằng bê tông cốt thép... do nhà máy Z125 Tổng cục CNQP nghiên cứu và sản xuất. Mô hình tàu tuần tiễu 400 tấn TT400TP. Mô hình sở chỉ huy quân chủng hải quân (quận Hồng Bàng, TP Hải Phòng). Phần trưng bày các thành tích của lực lượng gìn giữ hòa bình thuộc Cục gìn giữ hòa bình Việt Nam. Thượng tướng Nguyễn Huy Hiệu xúc động khi có mặt tại buổi triển lãm 'Quân đội anh hùng - Quốc phòng vững mạnh', ông chia sẻ: "Quân đội Nhân dân ngày nay là lực lượng kế thừa, phát huy truyền thống dựng nước giữ nước và phải luôn giữ vững điều này bằng toàn bộ trí tuệ, văn hoá và lòng yêu Tổ quốc. Đặc biệt thế hệ trẻ phải đi đầu trong khoa học công nghệ, phát triển kỹ thuật, luôn đổi mới và làm mới chính mình để bắt kịp tiến độ lịch sử thời đại".