Ngắm tuyết trắng, rừng phong đỏ vào mùa đông tại Mỹ

Hành trình mùa đông ở Mỹ là trải nghiệm đa sắc màu, gắn liền với những miền đất, những con người và ký ức khó quên. Dưới đây là những điểm đến không thể bỏ qua khi khám phá nước Mỹ vào mùa đông.

Vermont: Mùa đông như tranh vẽ, xi-rô phong ngọt ngào

Tại Vermont, những ngôi làng nhỏ, đồi tuyết trắng mịn và hồ băng tĩnh lặng tạo nên khung cảnh như tranh vẽ. Du khách có thể trải nghiệm trượt tuyết, băng đồng hay ngồi nhâm nhi đồ uống nóng trong quán cà phê ấm cúng.

Đặc biệt, Vermont nổi tiếng với xi-rô phong - niềm tự hào địa phương. Những nông trại như Morse Farm Maple Sugarworks hay Baird Farm mở cửa quanh năm, mang đến trải nghiệm tham quan và nếm thử khó quên, như một ''gia vị ngọt ngào'' hoàn thiện hành trình mùa đông.

Colorado: Thiên đường tuyết trên dãy Rocky

Colorado được mệnh danh là ''trên đỉnh mùa Đông'' nhờ địa hình cao và lớp tuyết mịn lý tưởng. Các khu nghỉ dưỡng như Aspen, Vail và Breckenridge không chỉ nổi tiếng với đường trượt đẳng cấp quốc tế mà còn hấp dẫn bởi đời sống sôi động sau giờ trượt, cùng hệ thống lưu trú sang trọng.

Ngoài ra, du khách còn có thể trải nghiệm chó kéo xe qua rừng tuyết hoặc thư giãn trong suối nước nóng giữa núi tạo nên những khoảnh khắc khó quên giữa mùa đông.

Miền Nam nước Mỹ: Trải nghiệm gia đình trọn vẹn

Ở North Carolina và West Virginia, mùa đông trở thành thời gian gắn kết cho các gia đình. Trẻ nhỏ có thể tham gia trượt ống, đồi tuyết hay học trượt băng, trong khi người lớn tận hưởng khung cảnh núi non hùng vĩ. Bầu không khí lễ hội và sự hiếu khách của người dân miền Nam tạo nên một kỳ nghỉ ấm áp, vui tươi và đầy kỷ niệm.

Utah: Từ dấu ấn Olympic đến văn hóa ẩm thực đặc sắc

Park City - cách Salt Lake City chưa đầy 1 giờ lái xe, là thị trấn nghỉ dưỡng mang tính biểu tượng của Utah - nơi từng tổ chức Thế vận hội mùa đông 2002. Với tuyết dày, cảnh quan tuyệt đẹp và những căn nhà gỗ ấm cúng, nơi đây thu hút giới đam mê trượt tuyết khắp thế giới.

Ngoài thể thao mùa đông, du khách còn có thể thưởng thức ẩm thực ''từ nông trại đến bàn ăn'', khám phá các quán rượu vang, lounge và cocktail bar khi đêm về, để mùa đông khép lại trong sự ấm áp và phong vị độc đáo.

Ảnh: U.S Embassy in Vietnam