Ngắm trước mẫu xe thể thao điện hai cửa Concept C của Audi

Audi vừa chính thức ra mắt Concept C, mẫu xe thể thao chạy điện hai cửa được thiết kế như một bản xem trước cho phong cách thiết kế các sản phẩm trong tương lai của hãng, đồng thời giới thiệu trải nghiệm nội thất hoàn toàn mới. Lấy cảm hứng từ mẫu xe đua huyền thoại Auto Union Type C, Concept C hướng đến triết lý “đơn giản triệt để” và sự tinh gọn trong từng chi tiết.

Giám đốc Sáng tạo Audi - ông Massimo Frascella chia sẻ: “Cốt lõi trong triết lý của chúng tôi là sự đơn giản tuyệt đối. Chúng tôi đạt được nó bằng cách loại bỏ mọi yếu tố không cần thiết”. Ông cũng khẳng định chiếc xe trưng bày hiện nay gần như sẽ giữ nguyên khi bước vào sản xuất đại trà, dự kiến ra mắt thị trường vào năm 2027.

Mặc dù ra mắt sau khi dòng TT đã ngừng sản xuất, Concept C không được xem là người kế nhiệm trực tiếp. Thay vào đó, mẫu xe này được định vị ở phân khúc nằm giữa TT và R8, với một tên gọi hoàn toàn mới sẽ được công bố khi xe chính thức thương mại hóa.

Theo CEO Gernot Döllner, Concept C sẽ chỉ có phiên bản chạy điện 100%, không kèm biến thể động cơ đốt trong. Ông nhấn mạnh: “Đây không phải là mẫu xe dành cho đường đua, mà là chiếc xe hiệu năng dành cho những cung đường đồng quê, nơi người lái có thể tận hưởng trọn vẹn trải nghiệm lái".

Về bố cục, Concept C mang tỷ lệ giống xe động cơ đặt giữa, nhờ khối pin đặt ở trung tâm - cách tiếp cận tương tự như các mẫu Porsche Boxster và Cayman EV kế nhiệm sắp ra mắt. Thiết kế này giúp trọng lượng xe phân bổ cân bằng, đồng thời cho phép ghế ngồi đặt thấp hơn so với các mẫu EV dùng pin sàn thông thường.

Nguyên mẫu Concept C được giới thiệu với một động cơ điện dẫn động cầu sau, nhưng phiên bản thương mại sẽ có tùy chọn hai động cơ ở bản cao cấp. Một điểm nhấn đáng chú ý là mái cứng xếp gọn (retractable hard roof) - công nghệ lần đầu tiên xuất hiện trên xe Audi.

Bên trong, nội thất Concept C tiếp tục bám sát triết lý tối giản. Bảng táp-lô được tích hợp màn hình 10,4 inch có thể thu gọn vào bảng điều khiển trung tâm, giúp công nghệ hỗ trợ luôn trong tầm tay nhưng không lấn át không gian. Audi cho biết thiết kế này cân bằng giữa nút bấm cơ học truyền thống và công nghệ số hiện đại, mang đến sự quen thuộc và dễ thao tác cho người lái.

Vô-lăng của Concept C được thiết kế dạng tròn cổ điển, thay vì dáng vuông vát thường thấy trên các mẫu Audi gần đây. Các nút điều khiển bằng nhôm anod hóa không chỉ mang lại trải nghiệm xúc giác cao cấp mà còn tạo nên âm thanh “click” đặc trưng - yếu tố gắn liền với chất lượng cơ khí mà Audi muốn khẳng định.