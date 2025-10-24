Ngắm toàn cảnh rừng phòng hộ Xuân Sơn rộng 458ha

Khu rừng có tổng diện tích 458ha, được lâm trường Châu Thành (cũ) trồng từ năm 1981-1983 trên nhiều khu đất trống, đồi trọc. Lúc bấy giờ, công việc trồng rừng gặp rất nhiều khó khăn, anh em công nhân phải phát quang bụi lùm, cỏ dại, ươm cây giống, vận động người dân giao đất để trồng rừng. Sau nhiều năm vất vả trồng mới và chăm sóc, rừng Xuân Sơn mới xanh tốt như hôm nay, thực hiện chức năng là rừng phòng hộ và tạo cảnh quan môi trường.

Rừng Xuân Sơn thuộc dạng rừng vùng đồi thấp, có đường giao thông thuận tiện ra vào rừng, giáp với đất nông nghiệp và dân cư sinh sống bao quanh, nên công tác bảo vệ rừng luôn được coi trọng.