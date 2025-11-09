Ngắm ruộng bậc thang vàng óng, đẹp mơ màng giữa đại ngàn Tây Bắc

Khác với nhiều vùng lúa chín khác ở Tây Bắc, mùa vàng Y Tý mang vẻ đẹp rất riêng. Trên độ cao khoảng 2.000m so với mực nước biển, những thửa ruộng bậc thang uốn lượn quanh sườn núi, tầng tầng lớp lớp, tạo nên bức tranh thiên nhiên hùng vĩ.

Những ruộng lúa bậc thang tại Y Tý đã ngả vàng óng. Ảnh: Đức Hoàng

Xen giữa sắc vàng óng ả là màu xanh thẫm của rừng già, thấp thoáng những mái nhà trình tường đất nâu trầm của người Hà Nhì. Mây trắng trôi bồng bềnh, ôm lấy bản làng và ruộng lúa, khiến du khách ngẩn ngơ.

Không xô bồ, ồn ào, Y Tý hấp dẫn du khách nhờ vẻ đẹp gần gũi, mộc mạc. Y Tý đẹp nhất vào khoảng từ tháng 8 đến tháng 10 hằng năm, đặc biệt là trong hai tuần đầu của tháng 9.

Đây là khoảng thời gian trên các cánh đồng ruộng bậc thang, lúa chín vàng óng trải dài theo các sườn núi, mang đến khung cảnh tuyệt đẹp, điều kiện lý tưởng cho du khách, nhiếp ảnh gia lựa chọn khung hình cho riêng mình.