Ngắm ruộng bậc thang vàng óng, đẹp mơ màng giữa đại ngàn Tây Bắc

Đức Hoàng| 11/09/2025 07:40

Mỗi độ thu về, xã vùng cao Y Tý (Lào Cai) lại khoác lên mình tấm áo vàng rực rỡ của mùa lúa chín với những thửa ruộng bậc thang uốn lượn men theo sườn núi, trải dài hút mắt.

Khác với nhiều vùng lúa chín khác ở Tây Bắc, mùa vàng Y Tý mang vẻ đẹp rất riêng. Trên độ cao khoảng 2.000m so với mực nước biển, những thửa ruộng bậc thang uốn lượn quanh sườn núi, tầng tầng lớp lớp, tạo nên bức tranh thiên nhiên hùng vĩ.

Những ruộng lúa bậc thang tại Y Tý đã ngả vàng óng. Ảnh: Đức Hoàng

Xen giữa sắc vàng óng ả là màu xanh thẫm của rừng già, thấp thoáng những mái nhà trình tường đất nâu trầm của người Hà Nhì. Mây trắng trôi bồng bềnh, ôm lấy bản làng và ruộng lúa, khiến du khách ngẩn ngơ.

Không xô bồ, ồn ào, Y Tý hấp dẫn du khách nhờ vẻ đẹp gần gũi, mộc mạc. Y Tý đẹp nhất vào khoảng từ tháng 8 đến tháng 10 hằng năm, đặc biệt là trong hai tuần đầu của tháng 9.

Đây là khoảng thời gian trên các cánh đồng ruộng bậc thang, lúa chín vàng óng trải dài theo các sườn núi, mang đến khung cảnh tuyệt đẹp, điều kiện lý tưởng cho du khách, nhiếp ảnh gia lựa chọn khung hình cho riêng mình.

Nằm cách Thủ đô Hà Nội khoảng 360km, xã Y Tý nằm ở khu vực biên giới giáp với Trung Quốc. Từ Hà Nội, du khách đi ô tô theo tuyến cao tốc Nội Bài - Lào Cai, sau đó di chuyển dọc theo quốc lộ 4D và tỉnh lộ 158 để đến trung tâm xã Y Tý.

Khách du lịch cũng có thể lựa chọn di chuyển bằng tàu hỏa từ ga Hà Nội đến ga Lào Cai, sau đó thuê ô tô, xe máy để tiếp tục hành trình.

Y Tý hiện có khoảng 20 điểm lưu trú, du khách có thể lựa chọn các căn homestay của người bản địa hoặc khách sạn tại trung tâm xã. Phòng tại đây có giá thuê từ 500.000 đồng - 2,6 triệu đồng. 

Tương tự như du lịch tại Sa Pa hay các khu vực khác ở Tây Bắc, ẩm thực ở đây là những món ăn quen thuộc từ cá tầm, cá hồi, gà đen, lợn,... được tẩm ướp bằng các loại gia vị đặc trưng vùng cao, mang đến hương vị độc đáo, lạ miệng.

Ở Y Tý có nhiều điểm check-in nổi tiếng, như: Công viên Choản Thèn (cách trung tâm xã 1km); chợ phiên Y Tý; ruộng bậc thang Thề Pả... Những người đam mê leo núi có thể lựa chọn chinh phục đỉnh Lảo Thẩn, nơi được mệnh danh là nóc nhà của Y Tý.

Theo ông Nguyễn Văn Tài, Chủ tịch UBND xã Y Tý, lượng khách đến với Y Tý chưa nhiều nhưng đang tăng đều qua từng năm.

Điểm mạnh của địa phương là phát triển du lịch xanh, du lịch trải nghiệm gắn với sản phẩm nông nghiệp và bản sắc văn hóa của đồng bào. Định hướng của Lào Cai là xây dựng Y Tý thành điểm đến bền vững, không phá vỡ cảnh quan môi trường.

Y Tý nằm ở độ cao khoảng 2.000m, quanh năm khí hậu mát mẻ. Ảnh: Đức Hoàng
Chiều về, mây trắng ôm núi đồi bao quanh những thửa ruộng bậc thang. Ảnh: Đức Hoàng
Mùa vàng ở Y Tý. Ảnh: Đức Hoàng
Cánh đồng lúa chín tại công viên Choản Thèn (thôn Choàn Thèn), thôn cổ có tuổi đời hơn 300 năm tuổi với những mái nhà trình tường của người Hà Nhì. Ảnh: Đức Hoàng
Cây hạnh phúc tại công viên Choản Thèn, nơi được nhiều du khách ghé thăm. Ảnh: Đức Hoàng
Các em bé Hà Nhì chơi nhảy dây. Ảnh: Đức Hoàng
Du khách chụp ảnh bên những ruộng lúa chín. Ảnh: Đức Hoàng
Một góc tại công viên Choản Thèn, các du khách phải xếp hàng để đến lượt check-in. Ảnh: Đức Hoàng  
