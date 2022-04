Ngắm New York từ trên cao

Cuốn sách có tên "New York From the Air" đưa độc giả vào "cuộc hành trình ngoạn mục" với những "khung cảnh trên không độc đáo". Nó bao gồm hơn 200 hình được Seibert chụp từ trực thăng hoặc sân thượng. Theo Daily Mail, dù là thành phố được chụp ảnh nhiều nhất thế giới, những đường chân trời của New York vẫn giữ nhiều bí mật ít biết.