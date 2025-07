Ngắm dàn 'xế khủng' nằm trong gara của ngôi sao Brad Pitt

F1: The Movie là một bộ phim xoay quanh vào những nhân vật lái những chiếc xe cực nhanh để kiếm sống. Do đó, mọi thứ sẽ trở nên chân thực hơn một chút nếu diễn viên chính là một người đam mê xe cộ. May mắn thay, ngôi sao điện ảnh Brad Pitt có vẻ rất thích xe cộ.

Trên thực tế, ít người biết rằng nam diễn viên đình đám Hollywood này hiện đang sở hữu một bộ sưu tập xe đáng mơ ước, từ siêu xe, xe thể thao đến xe sang. Dưới đây là những cái tên đáng chú ý có trong gara của Brad Pitt.

Audi R8 Spyder

Chiếc Audi R8 Spyder từng xuất hiện trong bộ sưu tập của không ít người nổi tiếng và điều đó hoàn toàn dễ hiểu. Thiết kế mạnh mẽ, âm thanh động cơ đầy uy lực cùng cảm giác lái ấn tượng khiến mẫu xe mui trần này trở nên cuốn hút.

Dưới nắp ca-pô của Audi R8 Spyder là khối động cơ V10 5.2L, sản sinh công suất 533 mã lực ở bản tiêu chuẩn và lên tới 602 mã lực ở bản V10 Plus.

Dù những con số này còn kém xa một chiếc xe đua F1 hiện đại, nhưng chúng vẫn đủ để mang đến trải nghiệm tốc độ đầy phấn khích.

Lamborghini Aventador

Lamborghini Aventador được xem là một trong những siêu xe táo bạo và nổi bật nhất từng được chế tạo. Với khối động cơ V12 đầy uy lực, mẫu xe này không chỉ mạnh mẽ mà còn sở hữu âm thanh động cơ thuộc hàng cuốn hút nhất trong thế giới siêu xe.