Ngắm dàn xe đặc chủng, tái hiện đoàn hộ tống nguyên thủ tại diễu binh 2/9

Xuất hiện ngay sau phần trình diễn của dàn khí tài của lực lượng Quân đội là khối xe đặc chủng gồm xe mô tô hộ tống, xe nghiệp vụ, xe xử lý tình huống đa chức năng, xe cơ giới đặc chủng được trang bị cho lực lượng Cảnh vệ phục vụ công tác đón, dẫn các đoàn đại biểu cấp cao, các đoàn khách quốc tế, nguyên thủ các nước sang thăm và làm việc tại Việt Nam.

Ngoài sự xuất hiện của các vũ khí, khí tài quân sự hiện đại, lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9 còn có sự góp mặt của dàn xe đặc chủng và khí tài hiện đại của lực lượng Công an nhân dân. Ảnh: Tuấn Huy

Các phương tiện có nhiều tính năng vượt trội giúp cán bộ, chiến sĩ chủ động, tự tin trong quá trình thực hiện nhiệm vụ. Nội dung biểu diễn do cán bộ cảnh sát Trung đoàn 375, Bộ Tư lệnh Cảnh vệ và Phòng CSGT - Công an TP Hà Nội thực hiện.

Khối xe Trung tâm chỉ huy tác chiến cơ động; khối xe đặc chủng bọc thép chống đạn; khối xe đặc chủng tác chiến dưới nước của lực lượng Cảnh sát cơ động; xe đặc chủng hỗ trợ tác chiến đa năng; xe đặc chủng chống bạo loạn; xe phòng cháy chữa cháy…

Các loại xe trình diễn tại A80 gồm xe đặc chủng chống bạo loạn, xe bọc thép, xe chuyên dụng cho Cảnh sát giao thông, Cảnh sát PCCC và cứu nạn cứu hộ, xe chỉ huy, xe hộ tống, xe y tế, cùng nhiều loại xe khác.

Khí tài bao gồm các loại vũ khí, trang thiết bị hỗ trợ tác chiến, phương tiện liên lạc, thiết bị giám sát, và các công cụ hỗ trợ khác. Các loại trang bị này từng bước được hiện đại hóa, bảo đảm hình thức, chủng loại, tính năng kỹ thuật, chiến thuật, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.