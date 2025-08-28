Ngắm dàn tên lửa đối hạm 'Sông Hồng', tên lửa S-125-VT tại triển lãm thành tựu đất nước

Sáng nay 28-8, tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam (xã Đông Anh, Hà Nội), Triển lãm thành tựu đất nước "80 năm hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc" nhân kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công (19-8-1945 - 19-8-2025) và Quốc khánh 2-9 đã được khai mạc.
Triển lãm tổ chức theo hình thức mở, đa tầng, không gian trưng bày được bố trí logic trên diện tích trưng bày trong nhà và ngoài trời của Trung tâm Triển lãm Quốc gia lên đến gần 260.000 m2 với 3 phân khu chính.
Trong đó, nổi bật có không gian triển lãm "Thanh gươm và lá chắn" về thành tựu của Quân đội, Công an nhân dân Việt Nam anh hùng với các vũ khí, trang bị kỹ thuật hiện đại cơ bản do Việt Nam nghiên cứu, chế tạo và cải tiến.
Tại khu vực trưng bày các khí tài của quân đội, hàng loạt tên lửa do Việt Nam nghiên cứu, sản xuất, chế tạo, cải tiến nhận được sự quan tâm của khách tham quan:
Những hoạt động nổi bật tại triển lãm
Ngày 28-8 (thứ 5): Lễ khai mạc được tổ chức lúc 9 giờ tại Trung tâm Hội chợ Triển lãm Quốc gia. Chương trình được truyền hình và phát thanh trực tiếp trên sóng Đài Truyền hình Việt Nam và Đài Tiếng nói Việt Nam.
Ngày 29-8 (thứ 6): Diễn đàn "Ứng dụng trí tuệ nhân tạo AI trong kỷ nguyên số"; hội thảo "Vai trò của dữ liệu trong kỷ nguyên số" do Bộ Khoa học và Công nghệ chủ trì; chương trình nghệ thuật do UBND TPHCM chủ trì tại Sân Bắc.
Ngày 30-8 (thứ 7): Lúc 20 giờ, chương trình nghệ thuật do Bộ Công an chủ trì tại Sân Bắc.
Ngày 31-8 (Chủ nhật): Lúc 20 giờ, chương trình nghệ thuật "Hà Nội-Sáng mãi khát vọng Việt Nam" do UBND TP. Hà Nội chủ trì tại Sân Bắc.
Ngày 1-9 (thứ 2): Các hoạt động biểu diễn, tham quan, giao lưu nghệ thuật các tỉnh, thành phố.
Ngày 2-9 (thứ 3): Lúc 20 giờ, chương trình nghệ thuật do UBND TP Huế chủ trì.
Ngày 3-9 (thứ 4): Các hoạt động biểu diễn, tham quan, giao lưu nghệ thuật các tỉnh, thành phố.
Ngày 4-9 (thứ 5): Lúc 9h, Diễn đàn doanh nghiệp TP Hà Nội - TPHCM do UBND TPHCM chủ trì.
Ngày 5-9 (thứ 6): Lễ bế mạc diễn ra lúc 20 giờ tại Sân Bắc với chương trình nghệ thuật "80 năm-Con đường vinh quang". Chương trình được truyền hình và phát thanh trực tiếp trên sóng Đài Truyền hình Việt Nam và Đài Tiếng nói Việt Nam.
Triển lãm mở cửa từ 9 giờ đến 22 giờ, liên tục trong các ngày từ 29-8 đến hết ngày 5-9; riêng ngày 28-8, mở cửa từ 13 giờ.