Ngắm ‘cụ’ bàng 400 năm, cặp cây vải 300 năm sừng sững bên đình, chùa ở miền Tây

Dù không phải là xứ sở vải thiều nhưng tại An Giang lại có hai cây vải thiều cổ thụ với tuổi đời hơn 300 năm, trong khuôn viên chùa Svây Ta Hôn (xã Ô Lâm). Trải qua mưa bom, bão đạn thời chiến tranh, 2 cây vải thiều vẫn đứng hiên ngang, vươn mình che bóng mát cho bà con Khmer.

Cặp vải thiều có chiều cao khoảng 30m, thân to, thẳng đứng, không chia ra làm nhiều thân nhỏ như những cây vải lâu đời ở miền Bắc.

Theo lời kể của các sư trong chùa và người dân quanh vùng, cặp vải rất đặc biệt, năm nào cả hai cây ra trái đều thì năm đó thời tiết thuận lợi, mùa màng bội thu. Hai cây vải đại lão này được công nhận cây di sản Việt Nam vào năm 2013.