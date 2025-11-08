Ngai vua triều Nguyễn bị bẻ gãy sẽ được phục chế như thế nào?

Theo đó, mục tiêu của kế hoạch là phục chế Bảo vật quốc gia Ngai vua triều Nguyễn để trả lại hiện trạng giống nhất với thời điểm xây dựng hồ sơ đề nghị công nhận bảo vật quốc gia vào năm 2015.

Đây là ngai vàng được trưng bày trong Điện Thái Hòa, từng bị 1 người đàn ông lẻn vào đập phá làm gãy phần tựa phía trước tay bên trái vào trưa 24-5-2025.

Ngày 11-8, UBND TP Huế cho biết vừa ban hành Kế hoạch phục chế Bảo vật quốc gia Ngai vua triều Nguyễn.

Yêu cầu công tác phục chế phải đảm bảo theo đúng nguyên tắc bảo tàng học, dựa trên các cứ liệu khoa học và lịch sử.

Việc phục chế phải bảo tồn tối đa yếu tố gốc. Chỉ phục hồi các chi tiết theo nguyên bản trước khi bị xâm hại, tuyệt đối không sáng tạo thêm hoa văn, hoạ tiết hay làm mới hiện vật. Các vật liệu được sử dụng phải tương thích với chất liệu gốc, đồng thời ưu tiên các kỹ thuật chế tác truyền thống.

Việc phục chế phải do người có trình độ, kinh nghiệm và các tổ chức có chức năng phù hợp thực hiện.

Hiện vật sau khi phục hồi phải đảm bảo đã loại bỏ các nguyên nhân gây hư hại, tăng cường độ bền và giữ nguyên hình dáng, kích thước cũng như tính thẩm mỹ.