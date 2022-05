Ngại dùng nhà vệ sinh công cộng vì sợ bệnh lây qua đường tình dục: Bác sĩ nói gì?

Theo bác sĩ, để hạn chế nguy cơ lây nhiễm HPV, tiêm vắc xin HPV là biện pháp phòng ngừa an toàn và hiệu quả nhất, vắc xin HPV có thể tiêm phòng cho cả nam và nữ. Vắc xin tiêm phòng hiệu quả nhất khi các bạn trẻ chưa quan hệ tình dục. Bởi tiêm phòng sau khi đã quan hệ tình dục thì hiệu quả của vắc xin giảm đi khá nhiều.

“Do đó các tiếp xúc ngoài giao hợp khác như quan hệ tay, miệng cũng tiềm ẩn nguy cơ lây truyền HPV. Trong thực tế khám chữa bệnh chúng tôi vẫn gặp các bạn trẻ bị sùi mào gà ở thanh quản và cổ họng do lây truyền HPV qua sinh hoạt đường miệng”, bác sĩ thông tin.

“Dù có tiêm vắc xin phòng bệnh nhưng lối sống tình dục an toàn, chung thủy, dùng các biện pháp bảo vệ như bao cao su vẫn vô cùng quan trọng. Quan hệ chung thủy với một bạn tình, một vợ một chồng cũng giúp hạn chế nguy cơ lây lan HPV”, bác sĩ khuyến cáo.

Bên cạnh đó, việc khám sàng lọc định kỳ các bệnh lây truyền qua đường tình dục là vô cùng quan trọng để phát hiện và điều trị bệnh sớm.

Chuyên gia này cũng nhấn mạnh, đi khám sớm, điều trị sớm sẽ có cơ hội khỏi bệnh hoàn toàn. Ngược lại, chờ đến lúc có biểu hiện bệnh mới đi khám là quá muộn vì bệnh có thể gây ra hậu quả nghiêm trọng như tắc vòi trứng, viêm quanh gan, viêm lan tràn ra toàn ổ bụng…

“Ba trụ cột của tình dục an toàn bao gồm, thứ nhất bạn phải có kiến thức tốt, thứ hai, bạn thực hành tình dục an toàn (dùng các biện pháp bảo vệ, biết cách từ chối khi người tình đề nghị thực hành hành vi tình dục không an toàn). Thứ 3, bạn nên đi khám, sàng lọc định kỳ để sớm phát hiện bệnh”, bác sĩ chia sẻ thêm.

Ngọc Trang