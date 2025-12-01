Ngã xuống sông, người đàn ông 115kg sống sót ngoạn mục sau nhiều giờ trôi dạt

Người đàn ông gặp nạn khai rằng anh đã uống quá nhiều rượu vào đêm hôm trước và không may rơi xuống sông gần khu vực Bát Bảo vào khoảng nửa đêm.

4 thành viên đội cứu hộ không khỏi kinh ngạc khi biết nạn nhân nặng tới 115kg nhưng vẫn có thể trôi dạt giữa dòng nước xiết suốt nhiều giờ và sống sót một cách ngoạn mục.

Các chuyên gia cảnh báo, thủy triều trên sông Tiền Đường những ngày gần đây đang ở giai đoạn dâng cao đỉnh điểm. Người dân và du khách được khuyến cáo cần đặc biệt thận trọng khi di chuyển, tham quan hoặc hoạt động gần khu vực sông.