Ngã xe giữa cao nguyên đá, du khách Hàn xúc động vì nghĩa tình người bản địa

Jeon Heesu (32 tuổi, đến từ Hàn Quốc) gần đây có chuyến du lịch Việt Nam, ghé thăm nhiều điểm đến nổi tiếng như Hà Nội, Lào Cai, Hà Giang (nay là Tuyên Quang).

Trong đó, Hà Giang là nơi cô mong muốn đặt chân tới để trải nghiệm “Hà Giang loop” (Vòng lặp Hà Giang) – cung đường được báo SCMP (Hong Kong, Trung Quốc) bình chọn và đưa vào “Top 5 tuyến xe đạp tuyệt nhất châu Á năm 2024”.

Cung đường dài khoảng 350km, xuất phát từ Quản Bạ, qua Yên Minh, lên Đồng Văn, tới Mèo Vạc rồi trở lại điểm ban đầu. Dù có nhiều đèo cao, vực sâu cùng những khúc cua gấp khúc, song hành trình này vẫn thu hút đông đảo tín đồ mê xê dịch.

Heesu thuê xe máy, tự cầm lái chinh phục một số cung đường ở Hà Giang

Trước sức hút của điểm đến này, Heesu tìm tới một đơn vị lữ hành ở phố Nguyễn Trãi, phường Hà Giang 1 (TP Hà Giang cũ) để thuê xe. Cô dự định trải nghiệm ở đây 3 ngày 2 đêm và tự lái xe máy khám phá “cung đường vàng” nổi tiếng.

Thế nhưng, ngay trong ngày đầu tiên, khi di chuyển ra khỏi trung tâm được khoảng 50km, Heesu bất ngờ gặp tai nạn. Cả người và xe ngã xuống khe rãnh ven đường, quần áo, tóc tai cô lấm lem chất bẩn, trông như bị rau quả dập nát văng vào.

“Tôi không biết chuyện gì đã xảy ra. Cảm giác như chiếc xe tải vừa đi qua và có gì đó đã rơi xuống rồi văng trúng người tôi vậy. Hay có lẽ nào là thứ gì rơi từ trên trời xuống?”, Heesu hoang mang.