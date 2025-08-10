Nga xác nhận không có kế hoạch triển khai căn cứ quân sự tại Afghanistan

Minh Phượng/VOV-Moscow| 08/10/2025 07:14

Ngày 7/10, Bộ Ngoại giao Nga xác nhận nước này không có kế hoạch triển khai căn cứ quân sự trên lãnh thổ Afghanistan và phản đối phản đối mọi hành động can thiệp quân sự từ bên ngoài vào công việc nội bộ của quốc gia này.

Phát biểu tại cuộc họp trong khuôn khổ tham vấn định dạng Moscow về Afghanistan Ngoại trưởng Nga Lavrov cho biết, Nga không có kế hoạch xây dựng căn cứ quân sự ở Afghanistan. Nga tái khẳng định mục tiêu khôi phục sự ổn định, an ninh và hỗ trợ Afghanistan trong cuộc chiến chống khủng bố và buôn bán ma túy.

Hội nghị tham vấn định dạng Moscow về Afghanistan (Nguồn: Mid.ru)

“Chúng tôi phản đối hành động triển khai căn cứ quân sự của bên thứ ba tại Afghanistan, hay ở các quốc gia láng giềng, với bất kỳ lý do nào. Sự hiện diện quân sự của các thế lực bên ngoài có thể dẫn đến bất ổn và xung đột mới”, ông Lavrov nói.

Theo ông Lavrov, Afghanistan đã đạt được những thành tựu đáng kể, đặc biệt là trong việc đối phó với nhóm khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng và cuộc chiến chống ma túy, tuy nhiên, tình hình nhân đạo tại Afghanistan vẫn phải đối mặt với nhiều khó khăn. Nga cam kết sẽ tiếp tục viện trợ nhân đạo cho Afghanistan và kêu gọi cộng đồng quốc tế đồng hành, hỗ trợ cho quốc gia này trong bối cảnh khủng hoảng hiện tại.

