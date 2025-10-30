Nga viện trợ khẩn cấp 30 tấn hàng cho vùng lũ ở Huế

Sáng 30/10, tại sân bay quốc tế Nội Bài (Hà Nội), Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai (Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) đã tiếp nhận lô hàng viện trợ quốc tế khẩn cấp của Chính phủ Liên bang Nga, hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng bởi mưa lớn, lũ và ngập lụt tại thành phố Huế.

Theo thông tin từ Ban tổ chức, hàng viện trợ bao gồm 58 thuyền cứu nạn và thuyền công tác, 1.000 bộ bát đĩa, 1.000 chăn, 1.000 bộ đồ chăn màn, 55 bộ lều trại, cùng số lượng lớn thực phẩm đóng hộp, với tổng trọng lượng khoảng 29 tấn.

Chuyến hàng viện trợ thể hiện tình hữu nghị giữa 2 nước Nga và Việt Nam 

Lô hàng được vận chuyển đến Việt Nam bằng chuyên cơ số hiệu SUM 9121 của Bộ Phòng vệ Dân sự, Tình trạng khẩn cấp và Khắc phục hậu quả thiên tai Liên bang Nga, hạ cánh xuống sân bay Nội Bài lúc 6h35 sáng 30/10.

Tại buổi lễ bàn giao, Đại sứ Liên bang Nga tại Việt Nam Gennady Bezdetko đã trao số hàng viện trợ cho ông Nguyễn Trường Sơn, Phó Cục trưởng Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai. Sau khi tiếp nhận, lô hàng dự kiến sẽ được vận chuyển đến thành phố Huế ngay trong ngày 30/10 để địa phương tổ chức cấp phát cho người dân vùng thiên tai.

Máy bay Nga tại sân bay Nội Bài 

Đại sứ Gennady Bezdetko gửi lời chia buồn sâu sắc tới Chính phủ và nhân dân Việt Nam trước những thiệt hại do mưa lũ gây ra tại khu vực Bắc Bộ và Trung Bộ, đồng thời khẳng định Nga sẽ tiếp tục đồng hành cùng Việt Nam trong công tác phòng, chống và khắc phục hậu quả thiên tai.

Cận cảnh lô hàng viện trợ của Nga cho Việt Nam 
Việt Nam tiếp nhận lô hàng viện trợ của Nga

Thay mặt phía Việt Nam, ông Nguyễn Trường Sơn bày tỏ lời cảm ơn trân trọng tới Chính phủ và nhân dân Liên bang Nga vì sự hỗ trợ kịp thời, thiết thực, khẳng định Cục sẽ phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, địa phương để sớm chuyển hàng viện trợ đến người dân vùng bị ảnh hưởng.

