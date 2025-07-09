Nga tuyên bố vaccine chống ung thư 'đã sẵn sàng sử dụng'

Tâm Hằng| 07/09/2025 06:57

Người đứng đầu FMBA cho hay vaccine chống ung thư của Nga đã vượt qua các thử nghiệm tiền lâm sàng, đồng nghĩa với việc đã sẵn sàng để sử dụng và hiện đang chờ cấp phép.

Nhân viên y tế nghiên cứu mẫu bệnh phẩm tại Moscow (Nga). (Ảnh: AFP/TTXVN)
Người đứng đầu Cơ quan Y tế và Sinh học Liên bang Nga (FMBA), cựu Bộ trưởng Bộ Y tế Veronika Skvortsova tuyên bố vaccine chống ung thư của Nga đã vượt qua các thử nghiệm tiền lâm sàng, đồng nghĩa với việc đã sẵn sàng để sử dụng và cơ quan hiện đang chờ Bộ Y tế cấp phép sử dụng lâm sàng.

FMBA đã đệ đơn lên Bộ Y tế từ cuối mùa Hè vừa qua.

Bà Skvortsova cho biết các nghiên cứu đã chứng minh tính an toàn của vaccine, như sử dụng nhiều lần, và hiệu quả cao liên quan đến việc giảm kích thước và làm chậm sự phát triển đáng kể của khối u (có thể lên đến 60-80%).

Ngoài ra, các nghiên cứu đã chỉ ra sự gia tăng tỷ lệ sống sót, một yếu tố cũng rất quan trọng.

Theo bà Skvortsova, vaccine sẽ được bắt đầu sử dụng cho ung thư đại trực tràng. Song song, FMBA cũng đang hoàn thiện việc phát triển vaccine chống lại u nguyên bào thần kinh đệm, một trong những khối u ác tính nhất, có các khối u rào cản nằm phía sau hàng rào máu não trong cấu trúc não, và các loại u hắc tố đặc biệt./.

            Tin tức
