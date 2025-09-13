Nga tuyên bố sẽ đáp trả thích đáng các lệnh trừng phạt mới của EU

Đặng Cường/VOV-Moscow| 13/09/2025 09:03

Ngày 12/9, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova tuyên bố, Nga sẽ đáp trả thích đáng trước các lệnh trừng phạt mới có thể có từ Liên minh châu Âu (EU).

Theo người phát ngôn Bộ Ngoại giao Maria Zakharova, Nga có quyền đáp trả một cách thích đáng, có tính đến lợi ích cơ bản của Nga trước bất kỳ lệnh trừng phạt nào từ phía EU.

nga tuyen bo se dap tra thich dang cac lenh trung phat moi cua eu hinh anh 1
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova. Ảnh: Bộ Ngoại giao Nga

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Maria Zakharova cũng tuyên bố, Nga sẽ có hành động đáp trả trong trường hợp EU tịch thu tài sản bị đóng băng của nước này.

Trước đó, đại diện cấp cao của EU về chính sách đối ngoại và an ninh Kaja Kallas đã thông báo trên mạng xã hội X rằng, EU đang hoàn tất gói trừng phạt thứ 19 đối với Nga.

Cũng trong ngày 12/9, EU đã nhất trí gia hạn thêm 6 tháng các biện pháp trừng phạt đối với hơn 2.500 cá nhân và thực thể của Nga liên quan cuộc xung đột ở Ukraine.   

