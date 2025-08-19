Nga tuyên bố không chấp nhận kịch bản NATO triển khai quân sự tại Ukraine

Đặng Cường/VOV-Moscow| 19/08/2025 07:51

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova hôm qua khẳng định, những tuyên bố của các quan chức Anh về khả năng thành lập một lực lượng quân sự có sự tham gia của các nước NATO ở Ukraine “là không thể chấp nhận được”.

Theo bà Maria Zakharova, Nga tái khẳng định lập trường hoàn toàn phản đối mọi kịch bản có sự xuất hiện của một lực lượng quân sự có sự tham gia của các nước NATO tại Ukraine. Nhà ngoại giao Nga nhấn mạnh, điều này tiềm ẩn nguy cơ leo thang xung đột không kiểm soát được với những hậu quả khó lường.

nga tuyen bo khong chap nhan kich ban nato trien khai quan su tai ukraine hinh anh 1
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova. Ảnh: Getty

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga cũng cho rằng các tuyên bố liên tiếp được đưa ra từ Anh về ý tưởng triển khai lực lượng quân sự NATO tại Ukraine đi ngược lại nỗ lực của giới lãnh đạo Nga và Mỹ trong việc tìm kiếm một giải pháp “toàn diện, công bằng và bền vững” để giải quyết cuộc xung đột, bao gồm việc loại bỏ những nguyên nhân gốc rễ dẫn đến chiến sự.

Bà Zakharova kêu gọi Anh “không cản trở” các nỗ lực tìm kiếm giải pháp ngoại giao toàn diện nhằm chấm dứt cuộc xung đột tại Ukraine.

Trước đó, tuyên bố chung ngày 17/8 sau cuộc họp trực tuyến của “Liên minh những người sẵn sàng” do Thủ tướng Anh Keir Starmer và Tổng thống Pháp Emmanuel Macron chủ trì đã khơi lại ý tưởng về việc triển khai một lực lượng quân sự NATO tại Ukraine trong trường hợp thỏa thuận ngừng bắn được ký kết. Ngày 15/8, Bộ Quốc phòng Anh cũng tuyên bố nước này sẵn sàng gửi quân tới Ukraine để “hỗ trợ thực thi lệnh ngừng bắn”.

Theo vov.vn
