Nga tuyên bố đã kiểm soát gần 100% lãnh thổ Lugansk

Theo Tổng tham mưu trưởng Lực lượng vũ trang Nga Valery Gerasimov, Lực lượng vũ trang nước này đã kiểm soát 99,7% lãnh thổ của vùng Lugansk và 79% lãnh thổ của vùng Donetsk.

Khói bốc lên từ một tòa nhà bị phá hủy trong cuộc tấn công xảy ra ở Lugansk. Ảnh: Reuters

Ông cho biết thêm, Lực lượng vũ trang Nga cũng đã kiểm soát 74% vùng Zaporizhia và 76% vùng Kherson.

Tổng tham mưu trưởng Lực lượng vũ trang Nga Valery Gerasimov khẳng định, Nga đang tiến hành các cuộc tấn công liên tục trên hầu hết toàn bộ chiều dài tiền tuyến với Ukraine. Ông nhấn mạnh, Nga sẽ tiếp tục thực hiện chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine.

Hiện chính quyền Ukraine chưa có phản hồi về các thông tin trên.