Nga tung UAV cảm tử mới Shahed‑136 MS tích hợp AI, biết đánh hội đồng, tốc độ gấp đôi

Shahed-136, loại máy bay không người lái (UAV) do Iran thiết kế, từ lâu đã trở thành một trong những vũ khí chủ lực trong chiến lược không quân của Nga tại Ukraine.

Phiên bản mới nhất của dòng UAV này, được gọi là Shahed-136 MS, đánh dấu bước tiến đáng kể trong công nghệ quân sự, thể hiện sự hợp tác chặt chẽ giữa Nga và Iran trong việc nâng cấp và hiện đại hóa các hệ thống vũ khí không người lái.

Dựa trên các thông tin từ bài viết trên Bulgarian Military và The New Voice of Ukraine, bài viết này sẽ phân tích những cải tiến công nghệ của Shahed-136 MS và tác động đối với tác chiến hiện đại.

UAV Shahed‑136 MS mới của Nga khiến cán cân tác chiến trên không thay đổi.

Những nâng cấp công nghệ nổi bật của Shahed-136 MS

Shahed-136 MS, bị bắn hạ tại khu vực Sumy, Ukraine vào tháng 6/2025, đã hé lộ những cải tiến đáng kể so với các phiên bản trước đó.

Theo báo cáo từ Cơ quan Tình báo Quốc phòng Ukraine (HUR), UAV Shahed-136 MS vẫn mang thiết kế cốt lõi của Iran, với cấu trúc thân và bố trí linh kiện điện tử đặc trưng.

Tuy nhiên, các nâng cấp quan trọng cho thấy sự hợp tác sâu rộng giữa Nga và Iran nhằm tăng cường khả năng tác chiến và tính linh hoạt của UAV này.