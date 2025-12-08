Nga tung công nghệ UAV đánh chặn Kinzhal: ‘Sát thủ’ tốc độ 300km/h, hạ gục UAV cảm tử trong chớp mắt

Trong bối cảnh xung đột Nga-Ukraine tiếp tục diễn ra, công nghệ máy bay không người lái (UAV) đã trở thành một trong những yếu tố quan trọng định hình chiến trường hiện đại.

Gần đây, tại diễn đàn Archipelago-2025 ở Skolkovo, Trung tâm Hệ thống và Công nghệ Không người lái của Nga đã giới thiệu một loạt UAV đánh chặn mới, bao gồm Skvorets-PVO, Bolt, Ovod-PVO, Kinzhal và Krestnik-M.

Những thiết kế này không chỉ thể hiện bước tiến trong công nghệ quân sự của Nga mà còn cho thấy sự học hỏi từ các giải pháp phòng thủ của Ukraine, đặt ra những thách thức mới cho cuộc đua công nghệ không quân.

Các UAV đánh chặn Skvorets-PVO và Kinzhal của Nga được trưng bày. (Nguồn ảnh: TheDeadDistrict/united24media.com)

Đặc điểm công nghệ của các UAV đánh chặn mới

Các UAV đánh chặn Nga giới thiệu tại Archipelago-2025 được thiết kế để đối phó với các mối đe dọa trên không, đặc biệt là các UAV của đối phương, vốn đang trở thành mối đe dọa ngày càng lớn trên chiến trường.

UAV Skvorets-PVO được trang bị hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) cho phép tự động phát hiện và bám bắt mục tiêu. Hệ thống này giúp tăng cường khả năng đánh chặn chính xác trong các điều kiện chiến đấu phức tạp, giảm sự phụ thuộc vào điều khiển thủ công từ con người.

Tốc độ tối đa của Skvorets-PVO đạt 270 km/h, phù hợp với các nhiệm vụ phản ứng nhanh.