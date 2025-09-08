Ngã từ trên tàu xuống biển, cặp du khách Việt tử vong ở Hy Lạp

"Người phụ nữ đang chụp ảnh tự sướng trên tàu thì bị gió mạnh làm mất thăng bằng dẫn đến ngã xuống biển. Người đàn ông đi cùng liền lao theo để cứu nhưng cả hai đều bị dòng nước mạnh cuốn đi", lực lượng chức năng địa phương nhấn mạnh.

Theo Bộ Bảo vệ và Dân sự Hy Lạp, vụ việc xảy ra trong bối cảnh gió giật mạnh lên tới 88km/h, đặc biệt ở khu vực phía nam biển Aegean và biển Crete.