Nga sẽ sớm dùng thử vaccine mRNA cho các bệnh nhân ung thư

Ngoài ra, các nhóm tình nguyện viên tham gia chương trình thử nghiệm vaccine này cũng đã được thành lập và đã xác định xong dữ liệu di truyền của họ.

Trong một thông báo trước đó, ông Gintsburg cho biết những người đầu tiên được sử dụng vaccine mRNA cá nhân hóa sẽ bao gồm 30 bệnh nhân ung thư hắc tố tại Viện nghiên cứu ung thư Herzen và 30 bệnh nhân khác tại Trung tâm nghiên cứu y học ung thư quốc gia Blokhin.