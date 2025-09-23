Nga sẽ sớm dùng thử vaccine mRNA cho các bệnh nhân ung thư

Trần Hải| 23/09/2025 20:50

Những người đầu tiên được sử dụng vaccine mRNA sẽ bao gồm 30 bệnh nhân ung thư hắc tố tại Viện nghiên cứu ung thư Herzen và 30 bệnh nhân khác tại Trung tâm nghiên cứu y học ung thư quốc gia Blokhin.

Ảnh minh họa. (Nguồn: TOI)
Ảnh minh họa. (Nguồn: TOI)

Ngày 23/9, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Dịch tễ học và Vi sinh vật quốc gia Nga (Gamaleya), ông Alexander Gintsburg, cho biết các chuyên gia của nước này đã sẵn sàng cho việc dùng vaccine mRNA cho các bệnh nhân ung thư trong khoảng hơn 1 tháng nữa.

Phóng viên TTXVN tại Moskva dẫn lời ông Gintsburg cho hay hồ sơ xin phê duyệt sản xuất vaccine theo công nghệ mRNA cá nhân hóa dùng cho các bệnh nhân ung thư đã được nộp lên Bộ Y tế Nga chờ phê chuẩn.

Ngoài ra, các nhóm tình nguyện viên tham gia chương trình thử nghiệm vaccine này cũng đã được thành lập và đã xác định xong dữ liệu di truyền của họ.

Trong một thông báo trước đó, ông Gintsburg cho biết những người đầu tiên được sử dụng vaccine mRNA cá nhân hóa sẽ bao gồm 30 bệnh nhân ung thư hắc tố tại Viện nghiên cứu ung thư Herzen và 30 bệnh nhân khác tại Trung tâm nghiên cứu y học ung thư quốc gia Blokhin.

Ông Gintsburg bày tỏ hy vọng trung tâm Gamaleya và 2 viện Herzen, Blokhin sẽ sớm được cấp phép sản xuất các loại vaccine ung thư hắc tố cá nhân hóa đầu tiên.

Theo người đứng đầu Cơ quan Y tế và Sinh học Liên bang Nga (FMBA) Veronika Skvortsova, các nghiên cứu đã chứng minh tính an toàn của vaccine mRNA cá nhân hóa trong việc giúp làm giảm kích thước và làm chậm đáng kể quá trình phát triển của khối u (có thể lên đến 60-80%).

Ngoài ra, các nghiên cứu cũng chỉ ra có sự gia tăng tỷ lệ sống sót cho các bệnh nhân./.

