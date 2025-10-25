Nga phóng loạt vệ tinh tầm thấp, cuộc chạy đua với Starlink của Elon Musk bắt đầu

Được mệnh danh là ‘Starlink Nga’, dự án do Roscosmos và các ông lớn tư nhân dẫn dắt sẽ khởi động từ tháng 12/2025, hứa hẹn xóa sổ ‘vùng chết’ mạng ở tundra băng giá và biên giới xa xôi. Liệu đây có phải là cú ‘phản đòn’ hoàn hảo của Moscow trước đế chế không gian của tỷ phú Elon Musk?

Ảnh: spb.mk.ru

Bối cảnh và mục tiêu chiến lược

Nga, với diện tích hơn 17 triệu km², từ lâu đã đối mặt với thách thức trong việc bao phủ mạng lưới thông tin liên lạc mặt đất. Các trạm di động truyền thống chỉ đạt khoảng 80-90% lãnh thổ, để lại khoảng trống lớn ở những vùng sâu, vùng xa, ảnh hưởng đến phát triển kinh tế, an ninh quốc gia và đời sống hàng ngày.

Để khắc phục, Cơ quan Vũ trụ Liên bang Nga (Roscosmos) đã hợp tác với các doanh nghiệp tư nhân, dẫn đến sự ra đời của dự án cụm vệ tinh LEO do công ty Bureau 1440 (hay Buro 1440) dẫn dắt.

Theo ông Yury Borisov, Giám đốc Roscosmos, việc triển khai hàng loạt sẽ bắt đầu ngay trong tháng 12/2025 hoặc muộn nhất là tháng 1/2026. Giai đoạn thử nghiệm đã thành công với việc phóng 6 vệ tinh đầu tiên, cung cấp dữ liệu quý giá để tối ưu hóa hệ thống.

Dự án không chỉ nhằm bù đắp khoảng trống phủ sóng mà còn giảm phụ thuộc vào công nghệ nước ngoài, đặc biệt trong bối cảnh căng thẳng toàn cầu.