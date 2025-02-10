Nga phản ứng gay gắt về việc EU sử dụng tài sản bị đóng băng

Liên minh châu Âu (EU) đang thúc đẩy kế hoạch sử dụng lợi nhuận từ số tài sản Nga bị đóng băng để cấp tín dụng cho Ukraine, song động thái này đã vấp phải sự phản đối mạnh mẽ từ phía Nga.

Ngày 1/10, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết Nga phản đối kế hoạch của Liên minh châu Âu (EU) về việc sử dụng tài sản Nga bị phong tỏa để tài trợ cho khoản vay 140 tỷ euro cho Ukraine. Nga cho biết sẽ truy cứu mọi cá nhân và quốc gia có liên quan đến kế hoạch này.

“Chúng tôi đang nói về kế hoạch tịch thu bất hợp pháp tài sản của Nga. Những người tham gia sẽ bị truy cứu trách nhiệm theo các cách khác nhau. Đây là bước đi phá hủy hoàn toàn niềm tin vào việc bất khả xâm phạm tài sản và sẽ giáng mạnh vào những quốc gia lưu ký, vốn quan tâm đến sức hấp dẫn đầu tư”, ông Peskov nói.

nga phan ung gay gat ve viec eu su dung tai san bi dong bang hinh anh 1
Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov (Ảnh: Reuters).

Trước đó, Tổng thống Nga Vladimir Putin cũng đã cảnh báo việc phương Tây sử dụng các tài sản bị phong tỏa của nước này sẽ gây ra xáo trộn trong trật tự tài chính toàn cầu, đe dọa trực tiếp đến sự ổn định của thị trường tài chính châu Âu. Theo Nga, động thái này của Liên minh châu Âu sẽ làm suy giảm niềm tin của nhà đầu tư vào đồng euro và hệ thống ngân hàng trung ương châu Âu.

Trong số tài sản Nga bị đóng băng, hiện khoảng 210 tỷ euro bị phong tỏa ở châu Âu, riêng tổ chức tài chính Euroclear có trụ sở tại Brussels đang nắm giữ 185 tỷ euro. Tuy nhiên, Euroclear nhiều lần cảnh báo các động thái này có thể khiến Nga trả đũa bằng cách tịch thu tài sản của châu Âu ở các khu vực khác.

