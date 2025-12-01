Nga ‘hack’ Shahed Iran thành ‘quái vật’ FPV tốc độ 370km/h, tầm bay 1.000km sẵn sàng ‘săn’ Ukraine

Trong cuộc đua công nghệ giữa Nga và Ukraine, Moscow vừa ‘hack’ thành công drone Shahed của Iran thành phiên bản FPV khổng lồ dài 3,5m, nặng hàng trăm kilogam, tốc độ 370 km/h, tầm bay 1.000km, mang đầu đạn nổ tung và camera ‘mắt thần’ theo dõi mục tiêu thời gian thực. Không còn là ‘quả bom bay mù’, những ‘quái vật lai’ này giờ có thể rẽ ngang đuổi theo xe tăng di động, né jamming điện tử và tấn công hạ tầng sâu trong lãnh thổ Ukraine. Với tốc độ sản xuất hàng loạt từ tháng 7/2025, liệu Kiev có kịp nâng cấp hệ thống phòng thủ trước 'cơn ác mộng mới', và có đủ sức chống lại ‘cơn ác mộng công nghệ’ này?

Ảnh làm nổi bật camera ở mũi và ăng-ten modem ở mạt cánh của một chiếc máy bay không người lái Nga. (Ảnh: Serhiy Flash/Facebook/kyivpost.com)

Sự ra đời của ‘Shahed-FPV’: Từ drone Iran đến vũ khí Nga ‘siêu linh hoạt’

Shahed-136 (hay Geran-2 theo tên Nga) vốn là drone cảm tử giá rẻ của Iran, với tầm bay 1.000km và đầu đạn 50kg, đã trở thành ‘vũ khí chủ lực’ của Moscow từ năm 2023.

MiG-41 Nga tốc độ Mach 5 ‘xuyên không’, công nghệ tàng hình thế hệ 6, ‘thợ săn’ F-35 hay chỉ là giấc mơ?

Nhưng Nga không dừng lại ở việc sao chép: Họ đang biến nó thành một ‘máy bay không người lái cảm tử FPV khổng lồ’, kết hợp sức mạnh hủy diệt tầm xa với khả năng điều khiển thời gian thực như drone FPV nhỏ gọn mà Ukraine dùng để hạ xe tăng Nga.

Theo phân tích mảnh vỡ từ các drone bị bắn hạ ở Ukraine, Nga bắt đầu lắp đặt từ tháng 7/2025, và đến đầu tháng 9 đã sản xuất hàng loạt. Các thay đổi chính bao gồm:

Camera ‘mắt thần’ trên mũi: Một camera giám sát giá rẻ (thường dùng cho an ninh), lắp cố định ở mũi drone, cung cấp hình ảnh phía trước thời gian thực.

Không chỉ bay theo lập trình cố định, giờ Shahed có thể ‘nhìn’ và điều chỉnh đường bay, đuổi theo mục tiêu di động như tàu hỏa hay xe tải logistics.

Chuyên gia điện tử Ukraine Serhii ‘Flash’ Beskrestnov mô tả: ‘Nó giống như FPV khổng lồ, Nga đang copy công nghệ của chúng tôi để tăng độ chính xác’.