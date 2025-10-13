Nga gọi việc Mỹ trao Tomahawk cho Ukraine là ‘bước đi nguy hiểm"

Theo ông Peskov, đây là loại vũ khí đặc biệt, có khả năng mang đầu đạn thông thường hoặc hạt nhân, tạo ra mối đe dọa nghiêm trọng đối với an ninh khu vực và toàn cầu.

Ông nhấn mạnh, dù Tomahawk có tầm bắn lớn, song việc chuyển giao loại vũ khí này “không thể làm thay đổi cục diện trên chiến trường”. Tuy nhiên, Nga coi đây là bước đi nguy hiểm, có thể dẫn tới những tính toán sai lầm và làm gia tăng nguy cơ đối đầu trực tiếp giữa các cường quốc.

Tên lửa Tomahawk phóng từ tàu ngầm. Ảnh: Raytheon.

Người phát ngôn Điện Kremlin đồng thời cho biết, Nga tiếp tục khẳng định sẵn sàng đối thoại vì giải pháp hòa bình. Ông dẫn lời một số nhà lãnh đạo quốc tế, trong đó có Tổng thống Mỹ Donald Trump, về sự cần thiết nối lại đàm phán. Tuy nhiên, theo ông, một số quốc gia châu Âu và chính quyền Ukraine “chưa thể hiện thiện chí” theo hướng này.

Trả lời câu hỏi về khả năng Tomahawk mang đầu đạn hạt nhân, ông Peskov nhắc lại các cảnh báo trước đây của Nga liên quan đến việc Ukraine có thể tìm cách phát triển “bom bẩn”, đồng thời khẳng định mọi kịch bản đều phải được xem xét nghiêm túc. Ông nói rằng, các chuyên gia quân sự bên kia đại dương cần hiểu rõ hậu quả của những quyết định như vậy.