Nga công bố các tác dụng của loại vắc xin ung thư đã sẵn sàng sử dụng

Theo TASS, bà Veronika Skvortsova, người đứng đầu Cơ quan Y sinh Liên bang Nga (FMBA), công bố thông tin này tại Diễn đàn Kinh tế Phương Đông ở Vladivostok. Bà cho biết: “Các nghiên cứu kéo dài nhiều năm, trong đó ba năm gần đây tập trung vào các thử nghiệm tiền lâm sàng bắt buộc. Vắc xin hiện đã sẵn sàng để sử dụng, chúng tôi đang chờ phê duyệt chính thức”.

Bà Skvortsova cho hay, vắc xin cho thấy hiệu quả đáng kể: Kích thước khối u giảm, tiến triển bệnh chậm lại từ 60-80% tùy đặc điểm, tỷ lệ sống sót của bệnh nhân được cải thiện. Vắc xin cũng an toàn ngay cả khi tiêm lặp lại. Một số phương tiện truyền thông đưa tin vắc xin đạt hiệu quả 100% trong thử nghiệm tiền lâm sàng, với mục tiêu ban đầu là ung thư đại trực tràng.

FMBA cho biết Nga còn đạt tiến triển hứa hẹn trong phát triển vắc xin cho u nguyên bào thần kinh đệm (ung thư não) và một số loại u hắc tố, bao gồm cả u hắc tố mắt. Các nghiên cứu này đang ở giai đoạn phát triển nâng cao.