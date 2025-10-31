Nga cảnh báo sẽ đáp trả mạnh mẽ nếu phương Tây tịch thu tài sản Nga bị đóng băng

Thu Hà/VOV-Moscow| 31/10/2025 06:43

Ngày 30/10, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova khẳng định, Nga sẽ đưa ra phản ứng kiên quyết và gây tổn thất nặng nề trong trường hợp các nước phương Tây tiến hành tịch thu hoặc chiếm đoạt tài sản bị đóng băng của Nga.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova nhấn mạnh, mọi hành động phi pháp của Ủy ban châu Âu hay các nước châu Âu nhằm chiếm giữ tài sản của Nga sẽ bị coi là hành động chiếm đoạt trái phép, kéo theo sự trừng phạt nghiêm khắc theo luật pháp Nga và luật pháp quốc tế.

Theo bà Zakharova, phản ứng của Nga sẽ được tính toán kỹ lưỡng, nhằm bảo vệ lợi ích quốc gia và bù đắp thiệt hại gây ra.

nga canh bao se dap tra manh me neu phuong tay tich thu tai san nga bi dong bang hinh anh 1
Ngân hàng Trung ương Nga tại Moscow. Nguồn: Reuters

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho rằng kế hoạch của Liên minh châu Âu (EU) về việc sử dụng tài sản Nga bị đóng băng là “bước đi làm xói mòn nguyên tắc bất khả xâm phạm của quyền sở hữu”. Trong khi đó, Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov khẳng định Nga sẽ đáp trả tương xứng và giữ quyền không hoàn trả các khoản tiền mà các quốc gia phương Tây đang nắm giữ trong lãnh thổ Nga.

EU hiện đang giữ hơn 200 tỷ EUR tài sản của Ngân hàng Trung ương Nga, phần lớn tại hệ thống Euroclear (Bỉ). Đầu tháng 10, Ủy ban châu Âu thông báo đã chuyển 14 tỷ EUR cho Ukraine từ lợi nhuận thu được trên số tài sản bị đóng băng này. Nga coi các động thái đó là vi phạm nghiêm trọng luật pháp quốc tế và cảnh báo sẽ có biện pháp đáp trả thích đáng.

