Nga bàn giao hồ sơ vụ ám sát Tổng thống John F. Kennedy cho nghị sĩ Mỹ

Đại sứ Nga tại Mỹ Aleksandr Darchiev mới đây đã trao cho Hạ nghị sĩ Đảng Cộng hòa (bang Florida) Anna Paulina Luna các bản sao giải mật tài liệu từ thời Liên Xô, liên quan đến vụ ám sát Tổng thống Mỹ John F. Kennedy. Thông tin được Đại sứ quán Nga tại Washington công bố ngày 14/10.

Tổng thống John F. Kennedy và đệ nhất phu nhân Jacqueline Kennedy năm 1961. Ảnh: Getty

Theo cơ quan ngoại giao Nga, các tài liệu này được trích từ kho lưu trữ quốc gia ở Moscow, trong đó có nhiều hồ sơ từng được phía Liên Xô chuyển cho Mỹ ngay trong thời gian diễn ra tang lễ của Tổng thống Kennedy năm 1963.

Trên mạng xã hội X, bà Luna cho biết đã nhận bản cứng của báo cáo từ Đại sứ Nga và nhóm chuyên gia đang tiến hành dịch, rà soát toàn bộ tài liệu. Nữ nghị sĩ tiết lộ nhà báo Jefferson Morley sẽ hỗ trợ bà đánh giá bộ hồ sơ dài khoảng 350 trang này.

“Chúng tôi sẽ công bố bản dịch các phần quan trọng do những người thành thạo tiếng Nga thực hiện, đồng thời cung cấp bối cảnh về nguồn gốc, nội dung và mức độ tương thích của tài liệu với những gì đã biết về phản ứng của Nga trước vụ ám sát Tổng thống Kennedy”, nhà báo Morley viết trên X.

Hạ nghị sĩ Luna thời gian qua đã tích cực kêu gọi công khai toàn bộ thông tin liên quan đến vụ ám sát Tổng thống thứ 35 của Mỹ, xảy ra ngày 22/11/1963 tại Dallas, bang Texas. Bà cũng đặt nghi vấn về việc liệu nghi phạm Lee Harvey Oswald có thực sự là người nổ súng sát hại ông Kennedy hay không.

Oswald, một cựu lính thủy đánh bộ Mỹ có tư tưởng thiên tả, từng sống ở Liên Xô gần 3 năm và kết hôn với một phụ nữ Nga. Vì lý do đó, Cơ quan An ninh quốc gia Liên Xô (KGB) đã thu thập hồ sơ về ông.

Dù kết luận chính thức của Mỹ khẳng định Oswald hành động một mình, song đến nay vẫn tồn tại nhiều giả thuyết cho rằng vụ ám sát có thể liên quan tới Cơ quan Tình báo Trung ương Mỹ (CIA) hoặc các thế lực khác trong chính phủ.

Trước đó, năm 2017, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã cho công bố hơn 2.800 tài liệu liên quan đến vụ việc. Đến tháng 3/2025, chính quyền Mỹ tiếp tục giải mật thêm khoảng 80.000 trang hồ sơ bổ sung.