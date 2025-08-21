Nga áp đặt trừng phạt đối với một số đại diện truyền thông Anh

Đặng Cường/VOV-Moscow| 21/08/2025 07:44

Ngày 20/8, Bộ Ngoại giao Nga thông báo áp đặt trừng phạt đối với một số đại diện truyền thông, tổ chức phi chính phủ, cơ quan tư vấn và cộng đồng chuyên gia của Vương quốc Anh.

Theo Bộ Ngoại giao Nga, để đáp lại hành động đối đầu của Anh, bao gồm các nỗ lực tuyên truyền, xuyên tạc nhằm giảm ảnh hưởng của Nga trên trường quốc tế và tiếp tục cung cấp vũ khí cho Ukraine, nước này quyết định đưa một số đại diện của giới truyền thông, các tổ chức phi chính phủ, các cơ quan tư vấn và cộng đồng chuyên gia của Vương quốc Anh vào danh sách trừng phạt.

nga ap dat trung phat doi voi mot so dai dien truyen thong anh hinh anh 1
Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov (Ảnh: Reuters).

Bộ Ngoại giao Nga cho rằng, những nỗ lực chống Nga của các nhà tuyên truyền Anh góp phần làm gia tăng nguy cơ bất ổn thị trường năng lượng toàn cầu và chuyển hướng các nguồn lực của phương Tây từ việc thúc đẩy phát triển kinh tế quốc tế sang hỗ trợ cho Ukraine.

Bộ Ngoại giao Nga nhấn mạnh, danh sách trừng phạt bao gồm những cá nhân phát tán thông tin sai lệch, cáo buộc vô căn cứ chống lại Nga liên quan chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine.

Cũng trong ngày 20/8, Vương quốc Anh đã mở rộng danh sách trừng phạt đối với 5 tổ chức và 3 cá nhân của Nga.

