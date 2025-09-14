Neymar không thể “ăn mày dĩ vãng” với HLV Carlo Ancelotti

HLV Carlo Ancelotti nói rất sòng phẳng và có tình có lý: “Nếu Neymar có phong độ cao và ổn định, cánh cửa tuyển Brazil đến với World Cup 2026 sẽ luôn mở cho Neymar. Tuy nhiên, nếu Neymar phong độ thấp, chấn thương liên tục nhạt nhòa trên sân thì không thể”.

HLV Carlo Ancelotti cũng cắt nghĩa rõ ràng rằng Neymar xuất sắc và làm nên chuyện ở hai vị trí là tiền đạo và tiền vệ tấn công, chiến lược gia Ý của Samba chỉ dùng anh ấy ở hai vị trí này. Trong bóng đá hiện đại hai vị trí này cực kỳ quan trọng và nó cũng đòi hỏi sức khỏe, sức mạnh và sức bền luôn phải dồi dào, còn nếu không có phong độ cao thì Neymar không thể vào tuyển đá World Cup 2026.

Vừa qua, HLV Carlo Ancelotti đã không gọi Neymar ở vòng loại World Cup 2026 đá với Chile và Bolivia. HLV người Ý cho rằng, đó là lẽ thường tình vì phong độ của Neymar không cao.