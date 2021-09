Next Media hợp tác VTV phát sóng trực tiếp lễ bốc thăm AFF Cup 2020

Theo đó, gói bản quyền mà Next Media mua từ đơn vị nắm bản quyền toàn cầu – Lagardere Sports bao gồm: Hình thức Miễn phí và Trả tiền trên tất cả các Hạ tầng: Mặt đất, Cable, Vệ tinh, Internet, IPTV, Di động, Phát thanh, Trình chiếu công cộng. Next Media toàn quyền phân phối lại cho các đối tác tại 4 thị trường Việt Nam, Lào, Campuchia và Myanmar. Với việc này, Next Media đã trở thành đơn vị sở hữu bản quyền truyền thông tại nhiều quốc gia nhất trong khu vực Đông Nam Á (tính tới thời điểm hiện tại).

Ngoài thành công trong việc gửi tới người hâm mộ xem trực tiếp giải đấu tại nơi công cộng và khẳng định việc bảo vệ trọn vẹn bản quyền giải đấu, Next Media còn sở hữu bản quyền Trình chiếu công cộng Giải đấu. Điều này đồng nghĩa với việc bất kỳ đơn vị hay doanh nghiệp nào tổ chức trình chiếu thương mại giải đấu tại các địa điểm công cộng cần liên hệ với Next Media để được cấp quyền.

Lễ bốc thăm trực tuyến AFF Cup 2020 sẽ được truyền hình trực tiếp trên các kênh sóng: VTV6 hoặc VTV5 đi kèm ứng dụng VTVGo; VTVCab: kênh ON Sports+ , ON Football, VTVCab On, On Sports +; HTV Thể thao; VTC3, VTC9, VTC Now; BTV2; THVL4 và Next Sports cùng toàn bộ Hệ thống digital Next Media.

Bảo Anh