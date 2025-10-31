NewJeans thua kiện trong cuộc chiến hợp đồng với ADOR

10 khiếu nại đều bị bác bỏ

NewJeans thua kiện hợp đồng với ADOR khi tòa án Seoul bác bỏ cả 10 khiếu nại và phán quyết công ty này không vi phạm thỏa thuận độc quyền với NewJeans. Hợp đồng độc quyền của NewJeans với ADOR sẽ có hiệu lực đến hết ngày 31/7/2029.

Trong phán quyết, tòa án Tòa án Trung tâm Seoul tuyên bố: “Thật khó để kết luận rằng ADOR đã vi phạm bất kỳ nghĩa vụ quan trọng nào theo hợp đồng độc quyền hoặc rằng lòng tin giữa các bên đã bị phá vỡ không thể cứu vãn”.

Cả 10 khiếu nại của nhóm nhạc nữ NewJeans đều bị tòa án bác bỏ

Điều bất thường đối với một vụ án dân sự này là tòa án đã dành khoảng 40 phút để đọc toàn bộ phán quyết, giải quyết từng khiếu nại trong số 10 khiếu nại do NewJeans đưa ra, và bác bỏ tất cả.

10 khiếu nại của NewJeans bao gồm: Việc sa thải Min Hee Jin; Trách nhiệm quản lý của HYBE; Tính hợp pháp của việc kiểm toán và sa thải Min Hee Jin; Video thực tập sinh bị rò rỉ trên Dispatch; Cáo buộc phỉ báng NewJeans; Khiếu nại đạo văn ILLIT; Sự cố “Bỏ qua cô ấy” của Hanni; Xóa video của Dolphiners Films; Các cáo buộc về việc ngăn chặn album; Báo cáo nội bộ “Từ bỏ cái mới và bắt đầu lại”.

Việc sa thải Min Hee Jin là khiếu nại hàng đầu của nhóm nhạc K-pop nữ NewJeans đối với ADOR.

Tòa án tái khẳng định: “ADOR không vi phạm bất kỳ nghĩa vụ hợp đồng quan trọng nào và việc mất lòng tin bị cáo buộc không thể được thừa nhận”.

Phán quyết này khẳng định NewJeans vẫn chịu ràng buộc pháp lý với ADOR. Công ty này hiện có thẩm quyền pháp lý để ngăn chặn nhóm này thực hiện các hoạt động độc lập mà không có sự chấp thuận của họ.

ADOR thắng kiện nhưng doanh thu giảm 72%﻿

Mặc dù công ty con của HYBE là ADOR đã thắng trong phiên tòa đầu tiên trong vụ kiện về hiệu lực của hợp đồng độc quyền với nhóm nhạc nữ NewJeans, nhưng cuộc xung đột kéo dài đã khiến cả hai bên phải vật lộn, ADOR với mức giảm doanh thu đáng kinh ngạc và NewJeans bị lung lay vị thế là biểu tượng của Gen Z.

Kể từ khi ra mắt vào năm 2022, NewJeans đã nhanh chóng gặt hái thành công vang dội. Album đầu tay của họ đã bán được hơn 310.000 bản trong tuần đầu tiên, lập kỷ lục mới cho các nhóm nhạc nữ mới ra mắt. Ca khúc đầu tay “Attention” của họ đã trở thành bài hát K-pop đầu tiên lọt vào bảng xếp hạng hàng tuần của Spotify tại Mỹ, và kênh YouTube của họ đã đạt 1 triệu người đăng ký chỉ sau hai tháng. Đến tháng 11/2023, lượt stream trên Spotify của họ đã vượt qua 3 tỷ.

Tuy nhiên, xung đột pháp lý đang diễn ra đã giáng một đòn mạnh vào cả ADOR và NewJeans. ADOR, công ty đạt doanh thu 110,3 tỷ KRW vào năm 2024, chỉ báo cáo doanh thu 17,2 tỷ KRW trong nửa đầu năm 2025, giảm 72% so với mức 61,4 tỷ KRW trong cùng kỳ năm 2024. Và điều quan trọng là, nhóm nghệ sĩ duy nhất hiện còn hoạt động của ADOR là NewJeans.

Trong khi đó, NewJeans cũng đang đối mặt với những khó khăn riêng. Do phán quyết của tòa án yêu cầu họ phải được ADOR chấp thuận cho mọi hoạt động, NewJeans hiện đang tạm ngừng hoạt động. Những người trong ngành cảnh báo rằng việc không hoạt động kéo dài có thể làm tổn hại đến giá trị thương hiệu và làm giảm khả năng cạnh tranh của họ trong bối cảnh K-pop đang phát triển nhanh chóng.

Các chuyên gia trong ngành giải trí Hàn Quốc tin rằng, một giải pháp nhanh chóng là rất quan trọng không chỉ đối với NewJeans và ADOR mà còn đối với K-pop nói chung. ADOR đang gặp khó khăn khi không có nguồn doanh thu thay thế, và NewJeans có nguy cơ mất đi vị thế là biểu tượng hàng đầu của Gen Z. Càng kéo dài, việc phục hồi sau tổn thất thương hiệu và mất niềm tin thị trường sẽ càng khó khăn hơn. Cuối cùng, cả công ty và nghệ sĩ đều phải gánh chịu chi phí, vì vậy một sự thỏa hiệp thực tế là điều cần thiết.

NewJeans tuyên bố không thể hàn gắn với ADOR và kháng cáo

Ngay sau quyết định của tòa án duy trì hiệu lực của hợp đồng độc quyền giữa NewJeans và ADOR, các thành viên Minji, Hanni, Danielle, Haerin và Hyein của NewJeans đã tuyên bố chắc chắn rằng họ không thể quay lại ADOR và sẽ ngay lập tức nộp đơn kháng cáo.

Đại diện pháp lý của NewJeans tại Công ty Luật Sejong đã tuyên bố ý định kháng cáo: “Mặc dù chúng tôi tôn trọng phán quyết của tòa án, nhưng chúng tôi không thể quay lại ADOR do sự đổ vỡ niềm tin không thể khắc phục được”.

Tuyên bố của NewJeans viết: “Mặc dù các thành viên tôn trọng quyết định của tòa án, nhưng họ tin rằng việc tiếp tục các hoạt động giải trí bình thường theo ADOR là không thể do lòng tin đã hoàn toàn sụp đổ. Chúng tôi sẽ ngay lập tức kháng cáo quyết định của phiên tòa sơ thẩm. Chúng tôi hy vọng tòa phúc thẩm sẽ xem xét kỹ lưỡng tất cả các tình tiết thực tế và nguyên tắc pháp lý liên quan đến việc chấm dứt hợp đồng và đưa ra phán quyết sáng suốt”.