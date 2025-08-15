Alexander Isak đang phải đối mặt với án phạt từ Newcastle giữa lúc mùa giải mới của Premier League sẽ khai mạc vào cuối tuần này. Newcastle trừng phạt Isak khi căng thẳng giữa hai bên lên cao vì tiền đạo người Thụy Điển này đang cố gắng chuyển đến Liverpool.

Dự kiến, Newcastle trừng phạt Isak bằng một khoản tiền phạt nếu anh vắng mặt trong trận mở màn mùa giải Ngoại hạng Anh. Tuyển thủ Thụy Điển này bị phạt vì việc anh từ chối ra sân cho Chích Chòe trong trận đấu với Aston Villa cuối tuần này.

Isak đang muốn chuyển đến Liverpool và đã không tập luyện cùng đội một của HLV Eddie Howe kể từ chuyến du đấu trước mùa giải tại châu Á. Tiền đạo ngôi sao của Newscatle đã tập luyện riêng sau khi giúp Newcastle giành quyền tham dự Champions League với vị trí thứ 5 Premier League mùa trước.