Newcastle - Arsenal: Khó giành 3 điểm

Arsenal đang khởi đầu mùa giải chưa ấn tượng, nhưng nhìn chung đoàn quân của HLV Arteta vẫn đang duy trì được phong độ cần thiết để có thể cạnh tranh với Liverpool hay Man City. Ở vòng 5 vừa qua, nhờ vào sự tỏa sáng kịp lúc của Martinelli sau khi được tung vào sân đã giúp Pháo thủ có trận hòa 1-1 quý giá trước Man City.

Ở trận đấu này, Arsenal gây ra bất ngờ khi có tỷ lệ kiểm soát bóng ấn tượng trước Man City, tuy nhiên, khả năng dứt điểm và tận dụng cơ hội một lần nữa được đặt ra. Pháo thủ cần đến sự tỏa sáng cá nhân của Eze hay Martinelli mới có thể mang về trận hòa.