New Zealand tiêm phòng Covid-19 cho 2,5% dân số trong một ngày

Hãng tin Reuters dẫn dữ liệu sơ bộ của Bộ Y tế New Zealand cho hay. Thông qua một loạt chiến lược thu hút sự chú ý và sự khích lệ của Thủ tướng Jacinda Ardern trong suốt ngày hôm nay, có 124.669 người trong tổng số 4,9 triệu người New Zealand đã được tiêm phòng.



“Chúng tôi tự đặt mục tiêu cho chính mình, Aotearoa, bạn đã làm được nhưng chúng ta hãy tiếp tục”, bà Adern nói, gọi tên New Zealand bằng tiếng Maori, tại một địa điểm tiêm chủng. “Hãy đặt mục tiêu 150.000 người”.



Trong suốt thời gian đại dịch Covid-19 hoành hành, New Zealand hầu như không dính ca nhiễm nào. Tuy nhiên, tới tháng 8, khi biến thể Delta lan rộng, New Zealand mới bị ảnh hưởng. Hôm nay (16/10), New Zealand ghi nhận 41 ca nhiễm mới, 40 trong số đó là ở Auckland.