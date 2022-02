New Zealand công bố lộ trình đón du học sinh vào năm 2022

Theo đó, lộ trình mở cửa biên giới gồm 5 giai đoạn đối với những người đã tiêm chủng đầy đủ vaccine ngừa COVID-19, thực thi từ ngày 28/2, bắt đầu với việc cho phép công dân New Zealand từ Úc, và sau đó là từ các nước khác, được trở về nước.

Các giai đoạn trong lộ trình mở cửa biên giới cho phép mảng giáo dục quốc tế của New Zealand từng bước chào đón sự trở lại của du học sinh trong năm 2022.

Chính phủ New Zealand vừa công bố lộ trình mở cửa biên giới quốc tế đối với những người đã tiêm phòng đầy đủ, bao gồm du học sinh quốc tế. Đây là một bước tiến tích cực cho lĩnh vực giáo dục quốc tế.

Tiếp đến, từ ngày 14/3, các sinh viên có visa thuộc các chương trình đặc cách nhập cảnh đặc biệt trước đó có thể được tự cách ly tại nhà khi đến New Zealand, thay vì tại các cơ sở cách ly tập trung, trong điều kiện đáp ứng và tuân thủ tất cả những yêu cầu về sức khỏe và quy định xuất nhập cảnh.

Theo kế hoạch này, những đối tượng đang có thị thực tạm thời còn hiệu lực, bao gồm học sinh, sinh viên, và đáp ứng đủ các điều kiện thị thực cũng được quay trở lại New Zealand từ ngày 13/4.

Ngoài ra, Chính phủ New Zealand cũng công bố chương đặc cách nhập cảnh lần thứ tư, cho phép 5.000 du học sinh có thể đến New Zealand từ tháng 4 để bắt đầu kỳ nhập học thứ hai của năm học vào tháng 7. Trước đó vào năm 2020 và 2021, Chính phủ New Zealand cũng đã có 3 đợt đặc cách nhập cảnh cho 2.250 du học sinh quốc tế.