New Mazda2 ưu đãi hấp dẫn trong tháng 10

Ngoài ra, những tính năng an toàn khác như hệ thống cảnh báo điểm mù (BSM), cảnh báo phương tiện cắt ngang khi lùi (RCTA) cũng là một trong những lợi thế giúp mẫu xe này được lòng kể cả những khách hàng khó tính nhất.

Tại Việt Nam, New Mazda2 được THACO AUTO phân phối gồm 7 phiên bản số tự động, cùng 2 tùy chọn kiểu dáng là sedan và hatchback. Trong đó, phiên bản cao cấp Premium; Luxury hướng đến các khách hàng yêu cầu cao về công nghệ và an toàn. Phiên bản Deluxe; 1.5L AT phù hợp với đại đa số khách hàng lần đầu mua xe, chú trọng yếu tố tiết kiệm nhiện liệu và các giá trị sử dụng linh hoạt.

Nội thất New Mazda2

Việc mang đến những ưu đãi kịp thời trước nhu cầu mua sắm tăng cao của người tiêu dùng trong giai đoạn bình thường mới, cùng sự đa dạng sản phẩm và khoảng giá - chính là điểm sáng của thương hiệu xe Mazda trong bức tranh toàn cảnh thị trường ô tô Việt ở những tháng cuối năm.