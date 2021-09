Nếu trứng có dấu hiệu này, dù giá rẻ như bèo cũng đừng dại ăn!

Quả trứng bị loãng lòng đỏ

Có nhiều lý do khiến cho quả trứng bị tan loãng lòng đỏ thành một hỗn hợp nhuyễn như vận chuyển, bản quản sai cách, lên men do để lâu.

Do đó, nếu lòng đỏ trứng bị lỏng tan ra do vận chuyển thì chúng ta có thể ăn ngay khi chưa có vi khuẩn xâm nhập. Còn trứng khi đã bị vi khuẩn xâm nhập hoặc nấm mốc thì tốt nhất không nên ăn vì có thể mang lại rủi ro an toàn thực phẩm.

Trứng dính vào vỏ