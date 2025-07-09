Nếu Tống Giang xưng đế, 108 vị anh hùng Lương Sơn Bạc sẽ có kết cục ra sao?

Khi nói về "Thủy Hử truyện" của Thi Nại Am, một trong những điều khiến độc giả day dứt nhất chính là việc Tống Giang chấp nhận chiêu an, từ đó dẫn đến kết thúc bi kịch của 108 vị anh hùng Lương Sơn Bạc.

Trước kết cục người hy sinh nơi chiến trường, người bị ban rượu độc, người nguyện quyên sinh,… không ít độc giả tin rằng, nếu Thi Nại Am để Tống Giang làm Hoàng đế thay vì quy phục triều đình, có lẽ những vị anh hùng Lương Sơn năm ấy đã có cuộc sống tốt đẹp hơn.

Cho đến ngày nay, không ít người tin rằng nếu Tống Giang xưng đế, 108 vị anh hùng Lương Sơn Bạc sẽ có kết cục tốt đẹp hơn nhiều. (Ảnh: Nguồn Lishiquwen.com)

Tống Giang là một anh hùng hảo hán có thật vào thời nhà Tống, cũng là nhân vật đóng vai trò chủ chốt trong "Thủy Hử truyện" của Thi Nại Am.

Sinh thời, ông là thủ lĩnh của Lương Sơn Bạc, đứng đầu 108 trang anh hùng hảo hán, lại thường giúp đỡ nhân sĩ, thay trời hành đạo, người người ca tụng, lưu danh tứ hải.

Năm xưa, Tống Giang vì sát hại tình nhân phản bội nên buộc phải gia nhập Lương Sơn để lánh nạn. Sau khi Thiên vương Tiều Cái hy sinh, ông được các huynh đệ tôn làm thủ lĩnh, đứng đầu Lương Sơn bạc, sở hữu nhiều binh hùng tướng mạnh.

Tống triều bấy giờ có Tể tướng Đồng Quán từng nhiều lần phái người tìm cách triệt hạ Lương Sơn nhưng đều không thành. Trong khi đó, sức uy hiếp của đội quân Tống Giang đối với triều đình càng ngày càng lớn.

Khi đó, Tống triều đang rơi vào cảnh "thù trong giặc ngoài". Hoàng đế nhu nhược, gian thần làm loạn, bên ngoài lại nổi lên nhiều thế lực chống phá: phía nam có Phương Lạp, ở giữa có Tống Giang, mạn Bắc có Mông Cổ.

Ở phía Nam, Phương Lạp đã công khai xưng đế. Nếu lúc này Tống Giang có thể bình định phương Lạp ở phía Nam, đẩy lùi Mông Cổ ở phía Bắc, việc nhất thống Trung Nguyên hoàn toàn nằm trong tầm tay.

Vậy đâu là lý do khiến Tống Giang trong "Thủy Hử truyện" dù sở hữu binh hùng, tướng mạnh nhưng vẫn không thể xưng đế?

Để lý giải điều này, các nhà nghiên cứu Trung Quốc đưa ra 3 kiến giải sau đây.

Lý do thứ nhất: Người đời không thể cho Tống Giang làm Hoàng đế.