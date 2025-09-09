Nếu người Việt không còn cá cơm

Cảnh báo ấy không bất ngờ đối với những cộng đồng sống bằng nghề biển. Từ nhiều năm nay, ngư dân miền Trung và Nam Bộ đều thừa nhận: cá cơm không còn đi thành đàn như trước, mùa vụ ngắn lại, kích cỡ nhỏ hơn, sản lượng sụt giảm rõ rệt. Nếu thế kỷ XX, Phú Quốc, Phan Thiết hay Nha Trang có thể sản xuất hàng chục triệu lít nước mắm mỗi năm, thì nay nhiều nhà thùng phải hoạt động cầm chừng, đóng thùng chỉ bằng phân nửa so với thập kỷ trước.
Từ hàng trăm năm qua, cá cơm đã giữ vị trí then chốt trong chuỗi giá trị biển Việt Nam. Sách “Đại Nam nhất thống chí” từng ghi chép về sản vật cá cơm và nước mắm ở vùng duyên hải Trung Kỳ như một sản phẩm đặc biệt quan trọng trong thương mại. Từ thế kỷ XIX, nước mắm Phan Thiết và Phú Quốc đã có mặt tại các thương cảng Bangkok, Campuchia - được gọi là “nước mắm thượng hạng”. Không một loại cá nào khác có thể thay thế. Hàm lượng đạm trong cá cơm cao, xương mềm, tỉ lệ thịt lớn, tạo điều kiện cho quá trình thủy phân tự nhiên. Nhờ vậy, nước mắm đạt độ đạm 30 - 40, mang mùi vị đặc trưng không thể thay thế.
Theo FAO, Biển Đông chiếm khoảng 12% tổng sản lượng cá toàn cầu. Tuy nhiên, cường độ khai thác tại khu vực này hiện cao gấp 2,5 lần mức bền vững. Một nghiên cứu đăng trên Nature Ecology & Evolution (2021) dự báo: ngay cả khi nhiệt độ toàn cầu chỉ tăng 1,5°C, sản lượng cá tại Biển Đông vẫn giảm 20 - 30% vào năm 2050. Trong đó, nhóm cá nhỏ nổi – cá cơm, cá nục – chịu ảnh hưởng mạnh nhất. Giá cá cơm tươi ở miền Trung đã vượt 15.000 đồng/kg, cao hơn 2.000 - 3.000 đồng so với cùng kỳ năm ngoái. Trong khi đó, các doanh nghiệp Trung Quốc thu mua cá cơm sấy khô để xuất khẩu, trả giá cao gấp đôi, khiến các nhà thùng truyền thống rơi vào thế bất lợi.
Thị trường nước mắm toàn cầu năm 2023 được định giá 18,5 tỷ USD, dự kiến đạt gần 29 tỷ USD vào 2032. Việt Nam cùng Thái Lan hiện là hai quốc gia dẫn đầu về sản xuất. Thế nhưng, nếu không bảo vệ nguồn cá cơm, Việt Nam có thể mất lợi thế ngay trên sản phẩm vốn gắn liền với bản sắc quốc gia.
Nghịch lý ở chỗ: ta xuất khẩu cá cơm thô với giá trị thấp, nhưng lại tự làm suy kiệt nguyên liệu cho ngành hàng có giá trị gia tăng cao gấp nhiều lần.
Mất cá cơm đồng nghĩa với sự đứt gãy của một tập quán. Bữa cơm Việt từ ngàn đời gắn với chén nước mắm. Nếu nguyên liệu cốt lõi biến mất, nước mắm truyền thống sẽ trở thành một ký ức, thay vì một thực thể sống trong đời sống thường nhật. Đó không chỉ là mất một ngành nghề, mà là mất đi một phần căn cước văn hóa.
Cá cơm cũng là mắt xích căn bản trong hệ sinh thái biển. Chúng là thức ăn của cá ngừ, cá thu, cá nục, chim biển. Khi đàn cá cơm suy kiệt, toàn bộ cấu trúc sinh thái có thể sụp đổ dây chuyền. Ngư dân sẽ phải đi xa hơn, đầu tư nhiều hơn mà vẫn không đạt sản lượng như trước. Sự cạn kiệt này không chỉ đẩy một ngành nghề đến bờ vực, mà còn đe dọa an ninh sinh kế của hàng chục nghìn hộ dân ven biển.
Trong nhiều năm, nước mắm truyền thống được tôn vinh là di sản, nhưng chưa thấy có một chương trình quốc gia riêng để bảo tồn cá cơm.
Nếu thực sự muốn giữ đàn cá cơm, Việt Nam cần một chiến lược ở tầm quốc gia. Trước hết, phải áp dụng lệnh cấm khai thác trong mùa sinh sản để cá có thời gian tái tạo tự nhiên. Thứ hai, cần thiết lập hạn ngạch sản lượng và giám sát bằng truy xuất nguồn gốc, chấm dứt tình trạng “vơ vét” vô tội vạ. Thứ ba, khoanh vùng các khu vực biển dự trữ sinh học - nơi cấm hoàn toàn khai thác - để đàn cá cơm có môi trường phục hồi. Và quan trọng không kém là chính sách ưu tiên nguồn cá cơm cho ngành nước mắm truyền thống, thay vì để thị trường xuất khẩu nguyên liệu thô quyết định.
Nếu không thay đổi, viễn cảnh “người Việt không còn cá cơm” sẽ không chỉ là nguy cơ sinh thái, mà còn là mất mát bản sắc. Khi đó, nước mắm truyền thống - từng là niềm tự hào “quốc hồn quốc túy” - sẽ chỉ còn lại trong những dòng sách khảo cứu và ký ức ẩm thực. Và khi chén nước mắm trên bàn cơm chỉ còn là ký ức, thì đó là lúc người Việt mất đi một phần linh hồn đã neo giữ mình với biển suốt nghìn năm.
Cá cơm và hạt muối làm ra giọt nước màu hổ phách sóng sánh có tên là nước mắm, đi cùng một đời dân Việt, nhưng sao phận nó quá nổi nênh?
Cũng vì “ta là một, là riêng, là thứ nhất”, nên thuở đã xa từng dính kiếp giả hình giả tướng; chuyện gần đây bị gán là thuốc độc thạch tín và cũng từ dạo đó bị tráo tên, thay ruột mà kẻ có tên là nước chấm vẫn cứ nhơn nhơn hàng ngày xưng mình là nước mắm.
Gương mặt những làng nghề nước mắm truyền thống xác xơ chưa có phút trở mình. Những cơn gió không thổi từ biển, đã quật nó tả tơi.
Trăm năm giọt ân tình tận hiến không đòi hỏi, không lẽ cứ phập phù, bẽ bàng mạng sống, bị đối xử phụ bạc mải miết vậy sao?
Ngẫm, để thời vàng son trở lại với nước mắm truyền thống, nhiều khi chẳng cần tới lời xiển dương tôn vinh nữa, thì cần cái giật mình thấy trong huyết quản mình có giọt mặn mà là di sản, là báu vật tiền nhân đang chảy, cớ sao để lòng tham, sự dễ dãi, ăn xổi ở thì thao túng, mà nếu còn ngoảnh mặt làm ngơ không giúp nó đứng vững và phát triển, là có tội với cha ông, dân tộc.
Tỉnh thức trước một giá trị thay vì “ngọt nhạt chết ruồi” đã được mặc định tưởng chừng như hằng cửu, không lẽ khó lắm sao?