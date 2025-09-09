Nếu người Việt không còn cá cơm

Cá cơm cũng là mắt xích căn bản trong hệ sinh thái biển. Chúng là thức ăn của cá ngừ, cá thu, cá nục, chim biển. Khi đàn cá cơm suy kiệt, toàn bộ cấu trúc sinh thái có thể sụp đổ dây chuyền. Ngư dân sẽ phải đi xa hơn, đầu tư nhiều hơn mà vẫn không đạt sản lượng như trước. Sự cạn kiệt này không chỉ đẩy một ngành nghề đến bờ vực, mà còn đe dọa an ninh sinh kế của hàng chục nghìn hộ dân ven biển.

Mất cá cơm đồng nghĩa với sự đứt gãy của một tập quán. Bữa cơm Việt từ ngàn đời gắn với chén nước mắm. Nếu nguyên liệu cốt lõi biến mất, nước mắm truyền thống sẽ trở thành một ký ức, thay vì một thực thể sống trong đời sống thường nhật. Đó không chỉ là mất một ngành nghề, mà là mất đi một phần căn cước văn hóa.

Nghịch lý ở chỗ: ta xuất khẩu cá cơm thô với giá trị thấp, nhưng lại tự làm suy kiệt nguyên liệu cho ngành hàng có giá trị gia tăng cao gấp nhiều lần.

Trong nhiều năm, nước mắm truyền thống được tôn vinh là di sản, nhưng chưa thấy có một chương trình quốc gia riêng để bảo tồn cá cơm.

Nếu thực sự muốn giữ đàn cá cơm, Việt Nam cần một chiến lược ở tầm quốc gia. Trước hết, phải áp dụng lệnh cấm khai thác trong mùa sinh sản để cá có thời gian tái tạo tự nhiên. Thứ hai, cần thiết lập hạn ngạch sản lượng và giám sát bằng truy xuất nguồn gốc, chấm dứt tình trạng “vơ vét” vô tội vạ. Thứ ba, khoanh vùng các khu vực biển dự trữ sinh học - nơi cấm hoàn toàn khai thác - để đàn cá cơm có môi trường phục hồi. Và quan trọng không kém là chính sách ưu tiên nguồn cá cơm cho ngành nước mắm truyền thống, thay vì để thị trường xuất khẩu nguyên liệu thô quyết định.

Nguồn: thanhhaco.vn

Nếu không thay đổi, viễn cảnh “người Việt không còn cá cơm” sẽ không chỉ là nguy cơ sinh thái, mà còn là mất mát bản sắc. Khi đó, nước mắm truyền thống - từng là niềm tự hào “quốc hồn quốc túy” - sẽ chỉ còn lại trong những dòng sách khảo cứu và ký ức ẩm thực. Và khi chén nước mắm trên bàn cơm chỉ còn là ký ức, thì đó là lúc người Việt mất đi một phần linh hồn đã neo giữ mình với biển suốt nghìn năm.