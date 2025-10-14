Nếu muốn có 5G siêu tốc, Việt Nam vẫn cần bổ sung băng tần mới

Các chuyên gia cho rằng, để Việt Nam có 5G tốc độ có thể đạt từ 400 Mbps đến 600 Mbps như Kuwait, Qatar, Hàn Quốc thì một phần tài nguyên quốc gia vô cùng quý giá là 180MHz băng tần C-band còn lại (dải tần 3600-3700 MHz và 3900-3980 MHz) cần được đưa vào khai thác.

Mạng 5G đang được xem là là nền tảng số vô cùng quan trọng phục vụ cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư đang diễn ra mạnh mẽ trên toàn cầu. Nhận thức rõ tầm quan trọng này, Việt Nam đã có những bước đi đầu tiên trong việc thương mại hóa 5G.

Năm 2024, Bộ TT&TT (nay là Bộ Khoa học và Công nghệ) đã tổ chức đấu giá, cấp phép 100MHz băng tần 2600MHz cho Viettel và hai khối băng tần C-band (3700-3800 MHz và 3800-3900 MHz) cho hai nhà mạng lớn là VNPT và MobiFone.

Đây là những bước đi quan trọng, tạo ra nền móng ban đầu cho việc triển khai 5G trên diện rộng.

Chỉ sau hơn 1 năm cấp phép tần số 5G cho các nhà mạng, tốc độ và chất lượng mạng 5G của Việt Nam đã có những thành tích vượt trội, đã nằm trong danh sách các quốc gia có tốc độ download ở mức cao.

Theo báo cáo mới nhất từ Speedtest Intelligence của Ookla, tính đến tháng 8/2025, Việt Nam đang xếp hạng 16 trên thế giới về tốc độ download trên mạng di động. Tốc độ download trung bình dao động quanh mức 150-200 Mbps. Tuy nhiên, khi so sánh với các quốc gia top đầu thế giới như Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE), Kuwait, Qatar, Hàn Quốc - nơi tốc độ có thể đạt từ 400 Mbps đến 600 Mbps thì Việt Nam cần nỗ lực thêm để tiếp tục cải thiện tốc độ 5G.