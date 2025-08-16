Những hạt mưa vỗ vào ô cửa sổ ràn rạt rồi chợt im bặt. Trong tiếng gió rít, chị nghe rõ tiếng Bin và tiếng bà ngoại vẳng lên từ gian bếp nhỏ. Chị còn nhớ, lần đầu tiên thấy Bin lúi húi trong bếp khi vợ chồng chị ngồi nói chuyện rôm rả ở bàn ăn, nhất là lúc nghe chị nói với Bin: “Tập làm đi con, nếu mai này không còn mẹ…” - mẹ chị giận lắm.

Nhìn cụ bà gần 80 tuổi tóc bạc trắng giận hờn ra mặt, chị thấy thương. Người lớn tuổi không khác trẻ nhỏ. Không chỉ cảm xúc mà cả lối suy nghĩ đôi khi cũng đơn giản hồn nhiên lạ.

Chị nhắc để mẹ nhớ rằng hồi chị 8 tuổi, mẹ không có ở nhà, chị đã quậy bột, đút cho Út ăn, tắm rửa, thay đồ, dỗ em ngủ. Chị nhắc mẹ hồi chị 9 tuổi, 3g sáng chị đã ngồi trước mũi ghe, cầm cây dầm, bì bõm phụ mẹ bơi chiếc ghe nhỏ cho kịp buổi chợ sớm.

Sau này, khi một mình loay hoay tã, sữa, bế ru, dọn dẹp giặt giũ cho con khi nhà không có ai, chị đã thầm cảm ơn mẹ. Sau này, giữa trưa nắng hay giữa những chiều mưa, vượt đoạn đường 12km về nhà sau giờ tan tầm, chị đã thầm cảm ơn mẹ.

Trưởng thành đồng nghĩa chấp nhận khốn khó, rủi ro. Yêu thương con, nhất định không phải che chắn mãi cho con. Yêu thương con là tập cho con nhận biết, chấp nhận, có khả năng đối diện và bước qua những rủi ro khốn khó trong đời.

Có nhiều sự thật không nên bưng bít với con. Sự rời đi của những người thân là điều mọi đứa trẻ cần nhận biết một cách sâu sắc ngay khi vừa đủ trí khôn - 11 tuổi như Bin chẳng hạn. Nếu suy nghĩ thật thấu đáo thì đó là rèn cho con tính độc lập, rèn cho con nội tâm đủ mạnh để sẵn sàng đương đầu với những cú quật ngã đớn đau.

Khi dần dần thấu suốt được rằng sẽ có một mai này “con không còn mẹ”, một cách tự nhiên, ý thức về sự hữu hạn của kiếp nhân sinh, sự trân quý những gì mình đang có sẽ hình thành sâu sắc trong con mà không cần đợi đến một ngày mai vấp phải rồi rơi nước mắt tiếc nuối.

“Vậy nên hãy để con dạy con của con sống với suy nghĩ “Nếu ngày mai con không còn mẹ” - chị nhớ mình đã nói như vậy. Và mẹ chị - bà cụ hơn 80 - mắt ngân ngấn nước.